Tav | delibera Cipe sulla Torino-Lione Toninelli | “Non influente Atto ostile ogni

ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 agosto 2018) Un nuovo passo in avanti sulle carte verso la costruzione del Tav – l’approvazione della “30” del– ha portato il ministro delle Infrastrutture Daniloa voler rassicuraremano ferma del governo sui lavori: “State tranquilli – ha scritto sul suo profilo social – non è nulla che possa influire in modo decisivoanalisi costi-benefici che finalmente stiamo conducendo in maniera seria e obiettiva”. Non solo, nel post su Facebookavverte che “decisione che faccia avanzare il Tav” verrà considerata un “” se non rispetta la precedenza di “una scelta politica da parte del governo”. La reazione del ministro arriva dopo che l’11 agosto la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato un documento del Comitato interministeriale per la ...