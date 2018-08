Tanti falsi miti anche sul pesce | ecco i consigli dell’esperto

meteoweb.eu

: RT @GiusyVersace: Ecco 1dei tanti falsi volti a infamare e non ad informare! @forza_italia ha votato contro il #DLministeri che vuole accor… - robertoebasta76 : RT @GiusyVersace: Ecco 1dei tanti falsi volti a infamare e non ad informare! @forza_italia ha votato contro il #DLministeri che vuole accor… - italia_altra : RT @GiusyVersace: Ecco 1dei tanti falsi volti a infamare e non ad informare! @forza_italia ha votato contro il #DLministeri che vuole accor… - PratoForza : RT @GiusyVersace: Ecco 1dei tanti falsi volti a infamare e non ad informare! @forza_italia ha votato contro il #DLministeri che vuole accor… -

(Di domenica 12 agosto 2018) Il Crea –o per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – ha stilato un vademecum per arginare le troppe imprecisioni che circolano in questo periodo, spiega l’autore, Fabrizio Capoccioni, ricercatore delo Zootecnia e Acquacoltura: “E’ la scienza a sfatare“, spiega l’esperto.alcuni esempi: ilazzurro è buono ma ha una disponibilità limitata e spesso viene pescato con metodi poco sostenibili; il salmone è la specie più allevata al mondo dalla salubrità certa, colore rosa compreso; i prodotti di allevamento hanno poco da invidiare a quelli di cattura, per sapore e acidi grassi omega 3. L'articolosuldell’esperto Meteo Web.