Taglio pensioni d' oro sopra i 4 000 euro? Le più penalizzate saranno le donne

(Di domenica 12 agosto 2018) Suldelled’oro il governo Conte accelera e punta a sforbiciare quelle oltre 4000al mese. Così si recupererebbero circa 500 milioni dil'anno che verrebbero poi impiegati per aumentare leminime e lesociali, secondo quello che sarebbe il piano dell’esecutivo svelato questa mattina da la Repubblica.Del ddl in questione si sarebbero occupati i capogruppo di maggioranza alla Camera e al Senato, rispettivamente Francesco D'Uva del M5s e Riccardo Molinari della Lega, per un"equo, ragionevole, non arbitrario, proporzionale" che risponde a "una forte istanza sociale di solidarietà".d'oro: come e da quando - Ildelled’oro riguarderebbe quei redditi superiori agli 80milalordi l’anno, cioè 4milanetti al mese, importo che potrà essere ridotto di una percentuale oscillante tra il 10 e il 20%, in base all'età in cui si è lasciato il lavoro. Ilsarà una misura strutturale e dovrebbe entrare in vigore a partire da gennaio del 2019.