Taekwondo | Grand Prix 2018 | Roberto Botta si ferma agli ottavi | l’Italia chiude con un

Taekwondo - Grand Prix 2018 : l’Italia torna sul podio! Vito Dell’Aquila terzo a Mosca : Vito Dell’Aquila riporta finalmente l’Italia sul podio del Grand Prix di Taekwondo. Sul tatami di Mosca il 17enne pugliese ha conquistato uno straordinario terzo posto nei -58 kg, che rompe così il digiuno azzurro che durava dal 2015, quando Roberto Botta fu anche lui terzo a Samsun. Un Grandissimo risultato per Dell’Aquila, che si conferma sempre di più ai vertici mondiali di questa categoria e conquista punti fondamentali per il ...

Taekwondo - Grand Prix 2018 : partenza falsa per l’Italia - Daniela Rotolo sconfitta al primo turno a Mosca : partenza falsa per l’Italia nel Grand Prix di Mosca 2018, torneo di categoria G-4 di Taekwondo che fa seguito alla kermesse andata in scena due mesi fa a Roma. Daniela Rotolo è stata sconfitta per 13-7 al primo turno della categoria -67 kg contro la fortissima sudcoreana Seo So-Young, al termine di un incontro a tratti equilibrato ma contraddistinto da un predominio dell’avversaria dell’azzurra, penalizzata da un sorteggio ...

Taekwondo - Grand Prix Mosca 2018 : i convocati dell’Italia - c’è Dell’Aquila : Torna il Grand Prix di Taekwondo: dopo Roma ci si sposta in Russia, precisamente a Mosca, dove l’appuntamento sarà, con il meglio della disciplina a livello mondiale, dal 10 al 12 agosto. Saranno sei gli azzurri presenti per l’evento: decise infatti le convocazioni da parte dello staff tecnico tricolore. La stella ovviamente è Vito Dell’Aquila, bronzo europeo in carica nei 54 kg. Questi i convocati: Vito Dell’Aquila ...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2018 : l’Italia chiude senza podi. I talenti ci sono - ma la strada è ancora lunga : Questo fine settimana Roma è stata il centro del Taekwondo mondiale, con il Foro Italico che ha ospitato il primo Grand Prix della stagione. Un evento che è stato indubbiamente un successo per il movimento italiano dal punto di vista organizzativo, ma non si può dire altrettanto da quello sportivo. Infatti nessun azzurro è riuscito a salire sul podio. I due atleti che ci sono andati più vicini sono stati Simone Alessio nei -68 kg e Roberto Botta ...

Taekwondo : Finito World Grand Prix Roma : ANSA, - Roma, 3 GIU - Si chiude senza acuti da parte degli atleti azzurri il "World Taekwondo Grand Prix" di Roma. Nella terza e conclusiva giornata del meeting, che ha portato sui tatami dello Stadio ...