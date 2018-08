Sziget | il festival della musica e della libertà

vanityfair

: Prosegue il nostro viaggio all'interno di Sziget Festival 2018 - Island of Freedom / official event Ieri abbiamo s… - FestivalsBackp1 : Prosegue il nostro viaggio all'interno di Sziget Festival 2018 - Island of Freedom / official event Ieri abbiamo s… - itsmartis : Un mio amico è in Ungheria allo Sziget Festival e ieri ha visto i Mumford, il 14 vedrà gli Arctic e io sto morendo d'invidia ?? - marcoda1975 : Mumford & Sons: dal vivo allo Sziget Festival 2018 tre nuovi brani dal prossimo disco - VIDEO / ASCOLTA / SETLIST… -

(Di domenica 12 agosto 2018), in ungherese, vuol dire «isola»: per entrare nell’area delle più grande d’Europa bisogna attraversare un ponte di metallo sul Danubio. Siamo nell’area urbana di Budapest, è una di quelle giornate di caldo tropicale e umido che stanno caratterizzando il meteo continentale nell’estate 2018 e l’ingresso dello, il primo giorno, ha l’aspetto di un colorato esodo biblico. Migliaia di giovani da tutta Europa si trasferiscono sull’isola di Obuda con valigie, zaini, sacchi a pelo, tende, casse d’acqua, rotoli di carta igienica, vinili da farsi autografare, costumi da sfoggiare. Lo, partito l’8 agosto, ha una lunghezza anomala per un: una settimana rispetto ai canonici tre giorni. Questa durata contribuisce a creare l’effetto di realtà parallela che si respira sull’isola. La vera ...