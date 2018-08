Supercoppa di Spagna | Barcellona-Siviglia LIVE

Pronostico Barcellona vs Siviglia - Supercoppa di Spagna 12-8-2018 e Analisi : Supercoppa di Spagna, Finale, Analisi e Pronostico di Barcellona-Siviglia, domenica 12 agosto 2018. I Blaugrana di Valverde sono i favoriti. Siviglia-Barcellona, domenica 12 agosto. Grande attesa per la finale di Supercoppa di Spagna, il primo evento che aprirà ufficialmente la stagione al Grand Stade de Tanger in Marocco. A differenza delle precedenti stagioni, si disputa in gara unica. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del ...

Var in Spagna - debutto in Supercoppa : ANSA, - ROMA, 9 AGO - La Var sbarca in Spagna. La finale di Supercoppa di domenica prossima a Tangeri tra Barcellona e Siviglia sarà la prima partita ufficiale con l'ausilio tecnologico. Lo ha ...

Spagna - Var debutterà domenica in Supercoppa : La Var debutterà in Spagna in occasione della finale della Supercoppa nazionale tra Barcellona e Siviglia, in programma domenica prossima a Tangeri. Lo ha annunciato la Federcalcio spagnola dopo avere ricevuto proprio in queste ore il via libera da parte dell’International Board (Ifab). Entrambi i club hanno dato la loro approvazione. Gli ultimi test saranno effettuati sabato a Tangeri alla vigilia del match. L’arbitro ...

Barcellona-Siviglia - lo stadio per la Supercoppa di Spagna è... al buio : Che la Supercoppa di Spagna tra Barcellona e Siviglia , in programma il 12 agosto, si giochi a Tangeri, in Marocco, è già una notizia da settimane. Niente di strano, è infatti molto frequente - come ...

Barcellona-Siviglia - clamoroso! La Supercoppa di Spagna rischia di giocarsi al buio : a Tangeri non pagano la bolletta : La Supercoppa di Spagna rischia di giocarsi al buio! Lo stadio Ibn Batuta di Tangeri, luogo che ospiterà Barcellona-Siviglia, è rimasto senza luce a causa del mancato pagamento della bolletta Per la prima volta in Spagna hanno deciso di ‘aggiornare’ il format della Supercoppa: la finale tra Barcellona e Siviglia sarà la prima a giocarsi con la formula della partita secca, nonché la prima edizione che si disputerà al di fuori della nazione, ...

Supercoppa di Spagna - alla tv pubblica i diritti di Siviglia-Barcellona : Il match tra Siviglia e Barcellona sarà trasmesso da La1, canale della Televisión Española, l'emittente pubblica di Spagna. Appuntamento al 12 agosto. L'articolo Supercoppa di Spagna, alla tv pubblica i diritti di Siviglia-Barcellona è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Supercoppa di Spagna - caos sulla finale : il Siviglia attacca la Federazione : Il club andaluso esterna tutto il proprio disappunto nei confronti della decisione di far disputare la finale di Supercoppa spagnola in gara unica. L'articolo Supercoppa di Spagna, caos sulla finale: il Siviglia attacca la Federazione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.