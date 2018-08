Sul lago di Barcis torna ' Canoa per tutti'

Manuela Bailo scomparsa - la svolta nelle indagini : non era Sul lago : La presenza di Manuela Bailo è stata “inquadrata” dalle celle del suo smartphone: quando mandava i messaggi non era sul lago...

Una casa da sogno per Wanda Nara - il super regalo di Icardi alla moglie è Sul lago di Como : I ringraziamenti della moglie su Instagram. Nei giorni scorsi i due erano stati visti spesso nella zona in cerca della casa ideale

Subacqueo muore e amico è grave Sul lago di Como : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

SUB MORTO NEL LAGO DI COMO : GRAVE L'AMICO/ Ultime notizie : le prime ipotesi Sulla dinamica dell'incidente : LAGO di COMO, MORTO sub durante immersione: Ultime notizie tragedia a Nesso, un'altra persona in gravi condizioni, ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 19:19:00 GMT)

Tragedia Sul lago di Como : muore un sub - grave l'amico : Indagano i carabinieri Per cause che i carabinieri stanno cercando di accertare, i due sub hanno avuto delle difficoltà: sono riusciti a risalire ma hanno perso conoscenza. I primi soccorsi sono stati ...

Tragedia Sul lago di Como : un sub morto e uno grave durante un'immersione : Tragedia questa mattina nelle acque del lago di Como, a Nesso, dove un sommozzatore di 47 anni è morto e un altro è in gravi condizioni a causa di un imprevisto durante un'immersione. Per cause che i ...

Tragedia Sul lago di Como : un sub morto e uno grave durante un'immersione : Tragedia questa mattina nelle acque del lago di Como, a Nesso, dove un sommozzatore di 47 anni è morto e un altro è in gravi condizioni a causa di un imprevisto durante un'immersione. Per cause che i ...

Olimpiadi Invernali 2026 : botta e risposta tra Malagò e Sala Sulla candidatura congiunta. “Non c’è chiarezza” : Attesa, è arrivata subito la risposta del sindaco di Milano Beppe Sala all’annuncio di Giovanni Malagò dell’approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI della candidatura congiunta del capoluogo lombardo, insieme con Torino e Cortina, per le Olimpiadi Invernali del 2026. Il primo cittadino meneghino ha affidato il suo pensiero ad un tweet, lamentando la mancanza di chiarezza. La delibera del Coni non è un progetto e quindi ...

civettini - interrogazione * LAGO DI CEI : ' LATITANZA POLITICA ALLA MANUTENZIONE? INASCOLTATI GLI APPELLI DI CITTADINI E ATTI ISPETTIVI SulLA NECESSITà DI INTERVENIRE ' - : interrogazione -1 08 2018 -LAGO DI CEI E LATITANZA POLITICA ALLA MANUTENZIONE-UN TERRITORIO CHE MUORE PER COLPA DELLE SCELTE POLITICHE

Arena Sinni Estate 2018 un calendario ricco di eventi per l'anfiteatro Sul lago di Monte Cotugno : ... dunque, di una direzione artistica, abbiamo inteso promuovere spettacoli di diversa natura ma sempre di altissima qualità". Per maggiori informazioni:www.ArenaSinni.it visualizza altro Condividi ...

Il Lago dei Cigni e Dee Dee Bridgewater Sul palco di Festiv'Alba 2018. Ecco tutte le informazioni : Ad oggi, infatti, restano poche decine di ticket per entrambi gli spettacoli, pertanto l'invito rivolto agli amici di Festiv'Alba è quello di affrettarsi ad acquistarlo prima che vadano sold out. Non ...

Theresa May in vacanza (di nuovo) Sul lago di Garda. FOTO : Theresa May in vacanza (di nuovo) sul Lago di Garda. FOTO La premier britannica è in Italia per un periodo di relax e, come l’estate scorsa, ha scelto la sponda bresciana del Lago. Accompagnata dal marito Philip, starà a Sirmione per una settimana. Oggi si è concessa una passeggiata a Desenzano del Garda. LA ...

Scontro tra Legambiente e sindaci Sulla qualità delle acque del lago : ... , Mario Fanelli , Capodimonte, , Luigi Buzi , Gradoli, , Piero Camilli , Grotte di Castro, si riservano di 'difendere il nostro lago nelle sedi opportune, perché con il territorio e l'economia non ...

Sarnico Busker Festival : magia e spettacoli Sul lago d'Iseo : lago d'Iseo: dalla passerella di Christo a Monte Isola, cosa vedere in un weekend: Scopri di più Un'occasione di divertimento per adulti e bambini che possono assistere agli spettacoli, in modo ...