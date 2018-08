Sui migranti la Spagna chiede aiuto e la Germania c' è

La bufala Sui migranti che volevano Sky condivisa da Salvini : È stata diffusa da un giornale locale, ripresa da testate nazionali e poi condivisa sui social network dal ministro dell'Interno, quando in realtà era già stata smentita The post La bufala sui migranti che volevano Sky condivisa da Salvini appeared first on Il Post.

Conte : risultati storici Sui migranti - a settembre sfide cruciali - : Il presidente del Consiglio, in un video postato su Facebook, traccia un bilancio dei primi due mesi del governo Lega-M5s: "Stiamo cominciando a cambiare davvero il Paese". La manovra non "toccherà ...

Conte : abbiamo ascoltato i cittadini - risultati storici Sui migranti : Il governo "ascolta le richieste dei cittadini e mette al centro i vostri interessi e non i propri": lo ha assicurato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un video pubblicato su Facebook in cui ha tracciato un bilancio del suo governo, parlando di "risultati storici sui migranti". "Non è un governo distante ma ha la sensibilità politica per soddisfare i vostri sogni", ha aggiunto il ...

Marcinelle - si possono avere idee diverse Sui migranti ma basta col mito ‘italiani brava gente’ : avere opinioni diverse è il sale della democrazia, il suo pilastro principale, però questo pilastro deve poggiare su fondamenta solide, fatte da un impasto di onestà intellettuale, conoscenza e verità. Altrimenti è solo un dare aria alle parole. Quando il ministro degli Affari esteri Enzo Moavero Milanesi, ricordando la tragedia di Marcinelle dell’8 agosto 1956, dice: «Oggi che siamo nei postumi della crisi economica, e che siamo di fronte alle ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Moavero ricorda i caduti di Marcinelle - scontro Sui migranti (9 agosto) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: scontro nel Governo sui migranti dopo le dichiarazioni di Moavero su Marcinelle. Calciomercato, Modric vicino all'Inter? (9 agosto 2018)(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 05:20:00 GMT)

Perché la Lega ha attaccato il ministro Moavero Sui migranti : Il paragone degli emigrati italiani del secolo scorso con i migranti che sbarcano sulle nostre coste, ispirato al ministro degli Esteri dall’anniversario della strage di Marcinelle, spacca il governo. Quel parallelismo è giudicato offensivo dalla Lega che ribatte con i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo: "Paragonare gli italiani che sono emigrati nel mondo, a cui nessuno regalava niente ...

Berlusconi richiama Salvini sulla Tav e Berlino chiude un accordo con la Spagna Sui migranti : DAL MONDO L'Arabia Saudita ha deciso di vendere gli asset canadesi come ritorsione contro le critiche di Ottawa sull'arresto di un'attivista. La banca centrale saudita e i fondi pensione statali ...

Accordo tra Spagna e Germania Sui movimenti secondari : Madrid riaccoglierà i migranti della Germania entro 48 ore : Madrid e Berlino hanno trovato un Accordo per i respingimenti dei migranti arrivati in territorio tedesco dopo aver fatto richiesta di asilo in Spagna. Il piano, che entrerà in vigore l'11 agosto, prevede che i richiedenti asilo arrivati in Germania possano essere riportati indietro entro 48 ore. La decisione dei due governi rientra nel tentativo di gestire l'aumento dei flussi migratori nel Mediterraneo occidentale. L'emergenza si ...

Conte : "Sui migranti la linea è giusta. Foa? È la persona adeguata" : l governo sarà 'vigile e valuterà tutte le istanze' sul gasdotto Tap e 'alla fine ci sarà una sintesi politica che spetta al consiglio dei ministri con i suoi ministri', assicura il presidente del ...

Disastro di Marcinelle - Migrantes : non abbassare la guardia Sui diritti dei lavoratori migranti in Europa : L'anniversario del Disastro di Marcinelle è diventata anche la Giornata nazionale del Sacrificio del Lavoro italiano nel mondo. 'Un'occasione - scrive Migrantes - per non dimenticare il lavoro dei ...

De Rita : "Siamo ancora brava gente? Ecco come le tensioni Sui migranti rischiano di cambiare la società italiana" : Le tensioni sollevate dalla questione migranti sembrano aver innescato profonde ripercussioni nel nostro tessuto sociale. Ne discorre egregiamente il professor Giuseppe De Rita , sociologo e fondatore ...

FOGGIA - 12 BRACCIANTI MORTI/ Incidente Lesina - si indaga per caporalato Sui migranti : "Condizioni disumane" : FOGGIA, nuovo Incidente stradale: 10 BRACCIANTI migranti MORTI. Scontro frontale tra tir carico di pomodori e un furgone. Le ultime notizie sulla nuova strage(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 11:50:00 GMT)

Bono Vox degli U2 Sui migranti / “Bisogna stare attenti a chi vuole alimentare la paura e la rabbia” : Il leader degli U2 Bono Vox, in un’intervista telefonica in diretta con Rtl 102.5, ha detto la sua su una delle questioni più discusse del momento, quella dei migranti(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 22:50:00 GMT)

Bono - l'Italia non sia sola Sui migranti : ANSA, - ROMA, 3 AGO - Nell'affrontare la questione migranti "credo nell'Italia, negli italiani, nel loro spirito di compassione e umanità. Sono certo che troveremo come europei una soluzione, dobbiamo ...