Successo per la Notte Bianca | oggi a Ganzirri la Festa di San Nicola continua

SCIACCA STREET FOOD FEST - GRANDE Successo per NINO 'U BALLERINO : Proseguono gli eventi e gli spettacoli nell'ambito dello STREET FOOD FEST a SCIACCA, in provincia di Agrigento: giunta alla quarta edizione, anche quest'anno la kermesse dedicata alle eccellenze del cibo di strada siciliano sta ...

MotoGp – Gp Austria - problema meccanico per Valentino Rossi nelle Fp1 : ecco cosa è Successo [VIDEO] : problema tecnico per Valentino Rossi nella prima sessione di prove libere del Gp d’Austria E’ ufficialmente iniziato il Gp d’Austria: i piloti della MotoGp sono attualmente in pista per la prima sessione di prove libere. Le Fp1 al Red Bull Ring sono però iniziate con un problema per Valentino Rossi: il Dottore è stato infatti costretto a fermarsi a bordo pista e a scendere dalla sua M1. Un problema tecnico per il nove ...

Nuoto – Europei 2018 - il medagliere azzurro sorride : che Successo per l’Italia a Glasgow! [GALLERY] : l’Italia sorride a conclusione degli Europei di Nuoto di Glasgow 2018, il medagliere italiano torna a casa carico di preziose medaglie-- Un’edizione, quella degli Europei di Nuoto di Glasgow 2018, ricca di soddisfazioni ed emozioni per l’Italia. La Nazionale azzurra torna a casa con un medagliere carico di riconoscimenti. La competizione continentale andata in scena oltremanica ha regalato all’Italia ben 6 ori, 12 argenti e 16 bronzi. ...

Europei nuoto - l’Italia fa il pieno di ori a Glasgow : trionfano Codia - Panziera e Quadarella (al terzo Successo personale) : Piero Codia, Margherita Panziera e Simona Quadarella: dagli Europei di nuoto di Glasgow arrivano tre ori uno in fila all’altro per l’Italia. Il primo, quello del 28enne, è anche il più inaspettato. Codia vince a sorpresa i 100 farfalla con il tempo di 50.64, diventando il primo italiano a nuotarli sotto i 51”. Poi è arrivato il trionfo della 22enne trevigiana: anche per lei nuovo record italiano e dei campionati nei 200 dorso. ...

Giusy Ferreri e Takagi & Ketra / Secondo figlio per la cantante dopo l'ultimo Successo? (Battiti Live) : Giusy Ferreri e Takagi & Ketra con la loro "Amore e Capoeira" faranno ballare la piazza di di Battiti Live 2018, in onda su Italia 1. Ecco le ultime rivelazioni della cantante (Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 18:15:00 GMT)

La corsa della madre per salvare i bimbi dal treno : cos’è Successo a Brancaleone : Le vittime sono Lorenzo e Giulia Pipolo, di 12 e 6 anni. Erano in vacanza assieme alla mamma, Simona Dall’Acqua, casalinga, e al convivente di lei, Antonio Alfonso Parpiglia, insegnante di lettere a Milano

Grande Successo per la 3° edizione del Summer Day Contest A Fondi (LT) : ALL MUSIC NEWS Grande successo per la 3° edizione del Summer Day Contest A Fondi (LT) Il 4 Agosto davanti ad una cornice di pubblico straordinaria (5.000 persone circa) all’Anfiteatro Arena si è tenuta la 3° edizione del Summer Day Contest piena di musica, organizzata sapientemente da Franco Iannizzi (producer, talent scout e direttore artistico evento) e voluta fortemente da Maurizio Marasca, noto imprenditore del territorio, che ...

Grande Successo per il 52° Festival teatrale di Verezzi : "Quest'anno " ci ha spiegato il noto giornalista e critico teatrale Adalberto Guzzinati- a Verezzi per ora, e mancano ancora tre spettacoli alla chiusura, hanno recitato decine di artisti di alto ...

European golf team : un Successo e una sconfitta per l'Italia : Roma, 8 ago., askanews, - Una vittoria e una sconfitta per gli italiani impegnati nel l'European golf team Championships, ossia il Campionato Europeo a squadre, manifestazione innovativa inserita nell'...

La sindrome dell’impostore : ovvero - perché non mi merito questo Successo? : Da dove viene questa sensazione, condivisa dalla maggior parte delle donne, di non meritarsi il proprio successo lavorativo e di usurpare un posto che spetterebbe ad altri? Descritta per la prima volta a fine anni Settanta dalle psicologiche americane Pauline Clance e Suzanne Ines, la «sindrome dell’impostore» provoca grandi danni a chi la vive, impedendo di fatto di godersi i frutti del proprio lavoro e avviluppando in una spirale di ...

“Nooo… per un soffio”. Temptation Island - cosa è Successo dopo l’ultima puntata : Si conclude con la vittoria di “Tutto può succedere” la sfida degli ascolti estivi. La famiglia Ferraro ha battuto di un soffio i fidanzatini e i tentatori di “Il viaggio di Temptation Island”. Due milioni e 700 mila spettatori per l’ultima puntata della fiction di Rai, mentre l’appuntamento finale con il reality delle tentazioni di Canale 5 si è fermato a 2,3 milioni di spettatori. Temptation Island ...

Va al concerto della figlia per farle una sorpresa ma accade la tragedia. È Successo tutto a Livorno : E poi accadono cose che non potresti mai immaginare nella vita e in un momento tutto si trasforma da gioia a incubo. Non avrebbe dovuto neppure esserci a quel concerto Roberto Salsedo, un livornese di 68 anni: tuttavia aveva deciso di mimetizzarsi tra la folla, visto che a esibirsi sarebbe stata sua figlia Martina per la kermesse di Effetto Venezia e aveva pensato all’ultimo di farle una sorpresa. Proprio quando la ragazza stava per ...

Incendio tangenziale Bologna - Conte visita i feriti : “Capire ciò che è Successo per prevenire altre tragedie” : “Sono venuto qui per accertare personalmente le conseguenze sulle persone, le cose e i luoghi e posso dire che, rispetto a quelle che potevano essere, possiamo ritenerci fortunati. E’ una tragedia senza dubbio, ma i feriti sono in via di guarigione, la situazione è sotto controllo. Ringrazio la macchina dei soccorsi che è stata fantastica, e il personale sanitario”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, all’uscita ...

Albenga - grande Successo per 'Albenga Dreams' : Albenga. Si è svolta questo week-end la Quarta Edizione di Albenga Dreams, manifestazione ingauna dedicata al fumetto, al cosplay, al gioco e all'intrattenimento di genere. L'edizione del 4/5 agosto ...