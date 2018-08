Su binari con scooter | muore travolto da treno

Calabria : a Brancaleone tutti preferiscono rischiare la vita e attraversare i binari : Non è bastato che due bambini di sei e 12 anni perdessero la vita investiti da un treno, non è bastato che la loro madre, anche lei vittima dell’incidente, sia ricoverata in condizioni gravissime e in coma: a Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria [VIDEO], per raggiungere la spiaggia si preferisce attraversare a piedi i binari piuttosto che usare un sottopassaggio. “E’ scomodo e pieno di rifiuti e sterpaglie” La scena continua a ripetersi: ...

Brancaleone - dopo il dramma si continua ad attraversare i binari : “Sottopassi inaccessibili” : Anche dopo l'incidente costato la vita ai piccoli Lorenzo e Giulia, nel stessa zona la gente continua a preferire la scorciatoia dei binari invece per arrivare in spiaggia più velocemente invece dei sottopassaggi che in alcuni casi sono ormai diventati impraticabili. "È una questione di cultura, ma anche di praticità", ammette il commissario prefettizio di Brancaleone.continua a leggere

Famiglia travolta da un treno - in tanti continuano ad attraversare i binari : "I sottopassi sono inaccessibili" : Anche dopo l'incidente in Calabria, costato la vita ai piccoli Lorenzo e Giulia, la gente insiste nel prendere la "scorciatoia" per arrivare in spiaggia più velocemente. Come se non fosse successo nulla

Cosa dicono gli ultimi dati disponibili sugli italiani che attraversano i binari : Il drammatico incidente ferroviario avvenuto lungo la linea jonica a Brancaleone, in cui una donna è stata investita da un convoglio regionale mentre attraversava le rotaie con i due figli di 12 e 6 anni, morti entrambi, per raggiungere la spiaggia, riapre la questione sulla sicurezza delle linee ferroviarie in Italia. Un binario unico che corre parallelo alla strada e al mare, senza sistemi di protezione ma con dei ...

