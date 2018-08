Sturaro allo Sporting Lisbona | è ufficiale Addio alla Juventus | colori bianconeri

Calciomercato Juventus - è ufficiale la cessione di Sturaro in prestito allo Sporting : TORINO - Stefano Sturaro è un nuovo calciatore dello Sporting Lisbona . A ufficializzare il prestito è la Juventus , per la quale il centrocampista ha disputato le ultime quattro stagioni ...

Sturaro allo Sporting - la Juventus non incassa nulla : la formula dell’affare : Sturaro via dalla Juventus senza portare quel bottino auspicato dalla dirigenza bianconera che chiedeva ben 20 milioni per il mediano Si è fatto un gran parlare di richieste attorno ai 20 milioni di euro della Juventus per Sturaro. Ebbene, la querelle è finita in modo ben diverso. Nessuno è sembrato disposto a spendere tali cifre, tanto che la cessione avvenuta oggi allo Sporting de Portugal è stata solamente in prestito. Un prestito ...

