Stufi di vivere in questa struttura di m | cosa c' è dietro lo striscione dei

Toscolano Maderno - migranti protestano : "Siamo Stufi di vivere in questo hotel di m...." : migranti in piazza a Toscolano Maderno, nel Bresciano, per chiedere condizioni igienico-sanitarie dignitose e il rispetto dei tempi burocratici previsti per la valutazione del loro status. I 35 profughi, tutti maschi dai 20 ai 30 anni, hanno manifestato davanti all'albergo "Tre lampioni", dove sono ospitati da tempo (alcuni da quasi tre anni), in via Statale 60. Lo riporta l'agenzia di stampa Agi.Durante il presidio di protesta hanno appeso ...