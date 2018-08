Street Parade | 30 arresti | primo bilancio

Un milione di persone a Street Parade : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Street Parade : iniziata 27esima edizione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Zurigo : solo franchi alla Street Parade - troppi euro falsi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Feste - Street Food Parade - Grotte del Sogno e.. il week-end young in Bergamasca : ... notte bianca dell'arte a Bergamo " Buon cibo e musica popolare: al Gate week-end con gli Alpini SABATO 7 LUGLIO " Apertura della Bergamo dall'alto e sotterranea " Spettacoli, mostre e incontri: ...

Duecentomila a Rimini per la Molo Street Parade con Fedez : Rimini Dodici ore di festa per 200 mila persone: a Rimini sostengono che quella di ieri sia stata la migliore edizione di sempre della Molo Street Parade con Fedez rapper alle consolle dei pescherecci.

Molo Street Parade. Spray al peperoncino su una settantina di ragazzi : Tanta la gente che si è riversata nella zona del porto per assistere agli spettacoli dei dj che si sono svolti sulle barche attraccate al Molo . Serrati i controlli nella zona rossa, dove si entrava ...

Molo Street Parade 2018 - grande festa al porto. Show di Fedez / FOTO : Rimini, 1 luglio 2018 - Fuoco alla polveri dal tardo pomeriggio per la Molo , dopo la doppia anteprima andata in scena venerdì sera, con Eat Parade , e ieri alle 14, con il coloratissimo Holi Dance ...

Rimini. Fedez - capitano degli 80 dj della 'Molo Street parade'. Barche trasformate in consolle. : Nella spiaggia libera in piazzale Boscovich si alterneranno spettacoli, animazioni, musica elettronica con djs ed artisti nazionali ed internazionali, band che, faranno da colonna sonora alla ' ...

VIDEO : Molo Street Parade - la città si prepara al grande evento riminese. Ecco il programma : Nella spiaggia libera in piazzale Boscovich si alterneranno spettacoli, animazioni, musica elettronica con djs ed artisti nazionali ed internazionali, band che, faranno da colonna sonora alla '...

Tutto pronto per la Molo Street Parade - ecco il programma. Fedez super ospite : Non male per il dj più giovane al mondo: ci sarà anche Federico Gardenghi alla consolle dello stage Holi Dance Festival. Federico è una vera promessa del clubbing, grazie alla tecnica nel mixare e ...