Spezia-Spal | la partita

DIRETTA / Spezia Spal (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - si comincia! : DIRETTA Spezia Spal: info streaming video e tv della partita in programma oggi domenica 12 agosto 2018 tra le mura dell'Albero Picco e valida per la Coppa Italia.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 18:14:00 GMT)