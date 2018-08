Spazio | startup italiana lancerà 10 nanosatelliti a bordo di un vettore Vega

In Italia non si ferma la corsa allo Spazio : un fondo è a caccia di startup : Ottanta milioni di euro da investire in spin-off, startup e pmi impegnate nello sviluppo dell’economia dello spazio in Italia. A tanto ammonta l’impegno di Primomiglio sgr, società di gestione del risparmio fondata da Gianluca Dettori che, in partnership con l’Agenzia spaziale Italiana, intende lanciare entro l’anno un nuovo fondo di venture capital. Ma perché puntare proprio sulle tecnologie spaziali? “Perché siamo ...

Tecnologie dello Spazio - startup : l’ASI partner di fondo da 80 milioni : L’Agenzia Spaziale Italiana sarà partner di un nuovo fondo di venture capital dedicato alle imprese che operano nel settore delle Tecnologie dello spazio in Italia. Il fondo è stato creato da Primomiglio sgr e entro il 2018 cercherà di raccogliere 80 milioni di euro per una serie di investimenti in startup, spinoff e piccole e medie imprese attivi in questo settore nei primi mesi del prossimo anno. “Il settore commerciale sta ...