Spazio | la sonda Parker ha dispiegato i pannelli solari | prepara le prossime tappe verso

Spazio : interrotto il conto alla rovescia per il lancio della sonda verso il Sole : Si è interrotto a pochi minuti dal lancio, il conto alla rovescia per la partenza da Cape Canaveral della sonda Parker Solar Probe della Nasa diretta verso il Sole: il segnale di ‘no-go’ è probabilmente dovuto ad un problema tecnico. Sono in corso ulteriori verifiche, mentre il resto del team Nasa si mantiene pronto per il lancio che sara’ possibile fino alle 10:38 (ora italiana). “Abbiamo ancora pochi minuti, altrimenti ...

Spazio - “armonie solari” : i dati della sonda Soho convertiti in suoni : È in orbita dal 2 dicembre 1995, è frutto di una collaborazione tra Nasa ed Esa e il suo compito è studiare la struttura interna del Sole, la sua vasta atmosfera e le origini del vento solare: si tratta della sonda Soho (Solar & Heliospheric Observatory), i cui dati sono stati ora sottoposti ad un processo di sonificazione che permette alla comunità scientifica e al grande pubblico di ascoltare le attività del Sole, come, ad esempio, le onde ...

Spazio : la sonda giapponese Hayabusa-2 è finalmente arrivata alla meta - l’asteroide Ryugu : Uno scalino in un grafico. Una sequenza di pallini rossi che segue una linea piatta, prima più in alto, poi all’improvviso più in basso. Giù, fino allo zero. E in Giappone è subito festa. In quell’istante, con quel brusco calo, va a zero anche la tensione accumulata in 1302 giorni di viaggio interplanetario dagli scienziati e ingegneri della missione Hayabusa-2. Perché quello zero – la misura della differenza fra la velocità attesa e quella ...