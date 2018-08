Spazio | cooperazione Italia-Argentina | annunciato il lancio del primo satellite SAOCOM

meteoweb.eu

(Di domenica 12 agosto 2018) Prossimo al debutto il sistema italo-argentino SIASGE (Sistema Italo Argentino di Satelliti per la Gestione delle Emergenze Ambientali e lo Sviluppo Economico). Il Presidente argentino Mauricio Macrì ha infattilo scorso 9 agosto ildeldei due satelliti della costellazione. Ilè previsto per il 29 settembre dalla base statunitense di Vandenberg con il vettore Falcon 9 della Società Space X. Nel 2019 seguirà ildel secondo. Il sistema SIASGE – spiega l’Agenzia Spazialena – nasce dalla comune volontà dei due paesi di sviluppare un sistema operativamente integrato e inter-operabile, unico al mondo, per la gestione e la prevenzione delle grandi emergenze naturali e ambientali, utilizzando la tecnologia radar. In particolare, la banda X del sistemano COSMO-SkyMed (4 satelliti operativi in orbita), e la ...