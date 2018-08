Sotto le frasi | niente Un premier per finta

ilgiornale

(Di domenica 12 agosto 2018) La sciagura di Giuseppe Conte è che ogni tanto parla. È chiaro che sta sbagliando strategia. La forza di uninesistente può essere solo il silenzio, l'assenza, vestire il vuoto con il mistero, lasciando trasparire solo il lato oscuro della luna, perché se poi ti avvicini troppo ti accorgi in fretta che quel bagliore è solo il riflesso di un satellite messo lì a occupare una poltrona che non è il caso di lasciare vuota. Conte in questi mesi di governo ha fatto il prestanome. Come può reggere la finzione? In questi giorni balneari ha provato a interpretare il ruolo di notaio, prima incontrando i giornalisti a Palazzo Chigi, poi con un video su Facebook, snocciolando una sorta di lista con le promesse di settembre e il rendiconto di quello che è stato fatto. L'effetto è da amministratore di condominio. Per questo era meglio eclissarsi, proprio come una luna che acquista fascino se ...