“Sono stata stuprata da due extracomunitari in pineta” | chiamata shock di una 15enne al

Le scene di nudo di Evangeline Lilly in Lost - l’attrice mortificata confessa : “Sono stata costretta - non lo farò mai più” : La lunga militanza di Evangeline Lilly in Lost, tra i volti principali del cast della serie durata sei stagioni, è stata caratterizzata anche da momenti molto difficili. L'attrice che ha interpretato il ruolo della coraggiosa e sensibile Kate Austen nella serie cult di ABC ha raccontato di non essere sempre stata a suo agio sul set. Parlandone nel podcast di "The Lost Boys" (via Entertainment Weekly), ha rivelato di essere stata costretta a ...

Claudia Gerini su Andrea Preti : “Sono stata onesta con lui” : Stavano insieme da poco più di un anno, ma dopo nemmeno 12 mesi hanno deciso di interrompere la relazione: Claudia Gerini e Andrea Preti si sono ormai lasciati, e ora l’attrice romana spiega perché. In una recente intervista infatti, Claudia ha dichiarato: “La nostra storia non è finita di punto in bianco: io avevo lasciato molti avvertimenti. Per proseguire un rapporto bisogna essere in due e io non me la sono sentita. Ma sono stata ...

Madonna accusata di stalking da ex modella/ Video - Amanda Cazalet : “Sono stata molestata da lei!” : Madonna accusata di stalking da ex modella/ Video di “Justify my Love" e il bacio saffico con Amanda Cazalet: “Sono stata molestata da quello che allora era il mio capo".(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 16:44:00 GMT)

Quando la vacanza diventa un incubo : “Sono stata mangiata viva dalle cimici” : Quando la vacanza diventa un incubo: “Sono stata mangiata viva dalle cimici” La scozzese Leesa Dean si è ritrovata con dozzine di cicatrici dolorose per i morsi che ha ricevuto durante il suo soggiorno presso un famoso parco vacanze in Regno Unito. Le cimici le hanno anche provocato un’infezione del sangue. Ma secondo la società […] L'articolo Quando la vacanza diventa un incubo: “Sono stata mangiata viva dalle cimici” proviene da ...

Quando la vacanza diventa un incubo : “Sono stata mangiata viva dalle cimici” : La scozzese Leesa Dean si è ritrovata con dozzine di cicatrici dolorose per i morsi che ha ricevuto durante il suo soggiorno presso un famoso parco vacanze in Regno Unito. Le cimici le hanno anche provocato un'infezione del sangue. Ma secondo la società di viaggi nello chalet prenotato dalla donna non sarebbe stati trovati segni dei fastidiosi insetti.Continua a leggere

Macerata - paziente di 30 anni denuncia stupro in ospedale : “Sono stata violentata da un infermiere” : La violenza sessuale sarebbe avvenuta in una stanza inutilizzata dell'ospedale di Macerata. L'uomo avrebbe convinto la giovane paziente a seguirlo e l'avrebbe in seguito costretta a un rapporto sessuale. Il 40enne, immediatamente individuato dalla polizia, nega ogni addebito e sostiene che la ragazza fosse consenziente.Continua a leggere

Claudia Gerini : “Sono stata molestata. Con Verdone ci fu un flirt” : Claudia Gerini si racconta, dal flirt (segreto) con Carlo Verdone, alle molestie subite quando era giovanissima. L’attrice romana ospite di Belve, il programma di Francesca Fagnani, svela i suoi amori e i dolori del passato. Dopo la fine della relazione con Federico Zampaglione e la storia con Andrea Preti, oggi si dichiara single. Nel suo curriculum sentimentale però c’è anche un breve flirt con Carlo Verdone, attore e regista che ...

Natalya Nemchinova - “la più bella di Russia 2018” nega di essere stata una pornostar : “Sono in stato di choc” : Grazie di tutto, ma non sono una pornostar. Natalya Nemchinova, la 28enne tifosa russa, apparsa sugli spalti in diverse inquadrature tv durante la partita Russia – Egitto, ha negato di essere un star del porno. La bella e bionda tifosa di Golovin e soci era stata inquadrata più volte durante il match vinto dai russi per 3 a 1 con in testa il tradizionale copricapo koloshnik, t-shirt sollevata fin sotto i seni, sorriso smagliante e tricolore ...

Sara Affi Fella contro Luigi Mastroianni/ “Sono stata lasciata e oggi dirò la verità" : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si sono lasciati ma sul web piovono ancora critiche per l'ex tronista di Uomini e Donne. "Ha preso in giro tutti, ecco perché"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 10:22:00 GMT)

Ilona Staller - Cicciolina a La Confessione/ Video - il vitalizio pignorato per debiti : “Sono stata truffata!” : Ilona Staller, Cicciolina ospite de “La Confessione” di Peter Gomez: ecco quando lavorava come spia per i servizi segreti: “Ho avuto paura che mi ammazzassero!".(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 18:52:00 GMT)

F1 - Montezemolo punge Marchionne : “Sono triste nel costatare come sia geloso del passato della Ferrari” : Luca Cordero di Montezemolo non le ha mandate a dire a Marchionne, accusandolo di essere geloso del passato della Ferrari L’attesa è finalmente finita, è stato infatti inaugurato a Colonia il museo di Michael Schumacher. Trofei, cimeli e oggetti di gara appartenenti al Kaiser sono stati tutti raccolti all’interno di stanze che trasudano storia, quella della Formula 1. LaPresse/Photo4 Non poteva mancare certamente alla serata Luca ...

Vladimir Luxuria : “Sono stata insultata da una truccatrice Rai. Serve codice etico” : In un video pubblicato sul proprio profilo Facebook Vladimir Luxuria ha raccontato di essere stata insultata da una truccatrice della Rai. Luxuria si trovava nei camerini perché invitata alla trasmissione “Quelle brave ragazze”. “Io non voglio nessun licenziamento – ha detto Luxuria – perché non voglio che la famiglia di questa donna paghi le conseguenze di quello che ha fatto lei, ma la Rai rendesse pubblico un ...

Asia Argento - prime parole sul suicidio del compagno Anthony Bourdain : “Sono devastata” : Asia Argento, prime dichiarazioni sul suicidio del compagno Anthony Bourdain: “Sono devastata, i miei pensieri sono con la sua famiglia” La notizia odierna della morte di Anthony Bourdain ha scosso il mondo dello spettacolo e della cucina. Tantissime le celebrità che sui social hanno espresso un saluto, un ultimo pensiero per lo chef, morto suicida […] L'articolo Asia Argento, prime parole sul suicidio del compagno Anthony ...