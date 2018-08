Sondaggi politici Boom Lega | il partito più votato tra i cattolici | sfiora il 32%

Sondaggi POLITICI/ Volano M5s-Lega e crolla Forza Italia - Alto Adige : Carroccio supera Pd : SONDAGGI POLITICI: M5s e Lega in “luna di miele”, Volano i consensi per l'alleanza di governo gialloverde. Forza Italia e Pd invece crollano e devono interrogarsi sul loro futuro(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 17:20:00 GMT)