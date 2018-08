Sognava giro del mondo | stuprata e uccisa in Costa Rica

Sognava giro mondo - uccisa in Costa Rica : ROMA, 12 AGO - La storia di Maria, una ragazza messicana che voleva fare il giro del mondo da sola ma è stata stuprata e uccisa in Costa Rica solo pochi giorni l'inizio della sua avventura, rimbalza in tutto il pianeta. Maria Mathus Tenorio, che ha postato molte foto con lo zaino in ...

