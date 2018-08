Snowboard – Slopestyle | gli azzurri di Coppa del Mondo in partenza per Cardona | sei i

sportfair

(Di domenica 12 agosto 2018) In viaggio verso, gli specialisti delloper preparare il primo appuntamento didelLadeldivivrà un preambolo estivo con l’appuntamento di, in Nuova Zelanda, dove si svolgerà sabato 8 settembre la prima gara ufficiale del circuito, con qualificazioni giovedì 6 settembre. La squadra italiana sarà presente con Emil Zulian, Loris Framarin, Alberto Maffei, Emiliano Lauzi, Nicola Liviero e Margherita Meneghetti, accompagnati al tecnico Filippo Kratter. Il gruppo si recherà in Oceania con largo anticipo, sin dal 13 agosto, per approfittare delle buone condizioni di neve di questo periodo nell’emisfero australe.L'articolo, glididelinper: sei i convocati SPORTFAIR.