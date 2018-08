Smartphone | tablet e pc | la luce blu danneggia l' occhio

Netflix abilita all’HD e all’HDR una serie di Smartphone e tablet tra cui Samsung Galaxy Note 9 ed LG G7 ThinQ : Netflix comunica il supporto all'HD e all'HDR di diversi smartphone tra cui Samsung Galaxy Note 9, LG G7 ThinQ, LG V35 ThinQ L'articolo Netflix abilita all’HD e all’HDR una serie di smartphone e tablet tra cui Samsung Galaxy Note 9 ed LG G7 ThinQ proviene da TuttoAndroid.

Euronics lancia i suoi nuovi Sconti Online, validi per quasi tutto il mese: le offerte sono ricche di smartphone e tablet Android e resteranno valide fino al 29 agosto 2018. Andiamo a scoprirle tutte!

Cellulari vietati a scuola/ Ultime notizie : niente Smartphone e tablet dalle materne ai licei in Francia : Cellulari vietati a scuola. Ultime notizie: niente smartphone e tablet dalle materne ai licei in Francia. La nuova legge entrerà in vigore a partire dal prossimo settembre(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 10:00:00 GMT)

Dopo più di due anni dall'uscita del precedente capitolo, Alto's Odyssey arriva sul Play Store diventando disponibile per smartphone e tablet Android.

Asphalt 9: Legends, il nuovo capitolo della serie dedicata alle corse d'auto di Gameloft, sbarca ufficialmente sul Google Play Store.

Life is Strange è un'avventura di Square Enix già pubblicata per PC e console e composta da cinque episodi in cui impersonerete Max, una giovane studentessa di fotografia che salva la vita alla sua amica Chloe e si accorge di possedere il potere di riavvolgere il tempo e di modificare il passato, il presente e il futuro.

Tutte le offerte Amazon Prime Day Samsung : Smartphone e tablet super scontati : Esistono delle specifiche offerte Amazon Prime Day Samsung per smartphone e tablet del noto brand? Da oggi 16 luglio a mezzogiorno, lo store di Jeff Bezos è stato preso d'assalto a caccia dell'affare del momento e di certo i dispositivi hi-tech sono tra i più ricercati. Ecco dunque una selezione pensata per gli amanti del produttore sudcoreano anche se i potenziali clienti dell'e-commerce dovranno accontentarsi solo di un solo esemplare di ...

Se doveste sopravvivere agli Amazon Prime Day e con voi il vostro portafoglio, preparatevi al "mare di offerte" dell'ultimo volantino Unieuro

Amazon Prime Day : tutti gli Smartphone e i tablet scontati : In questa sezione della nostra guida completa con tutte le migliori offerte dell'Amazon Prime Day, potete trovare tutti gli smartphone e i tablet scontati solo per gli iscritti ad Amazon Prime.Ricordatevi che potete sempre sfruttare la prova gratuita di 30 giorni ad Amazon Prime, cliccando qui! Così potrete approfittare di queste e delle altre offerte del Prime Day senza spendere un euro per l'abbonamento a Prime.Cliccando qui, invece, potete ...

Trony lancia la promozione Happy Price, valida solamente online dal 13 al 19 luglio, che include offerte su smartphone, tablet Android e accessori: andiamo a scoprirle tutte.

Mediaset Play, la nuova app di Mediaset che va a sostituire la vecchia On Demand, è finalmente disponibile per smart TV, smartphone, tablet […]

Digital detox day - Smartphone e tablet : è ora di staccare : Torna l'iniziativa del Digital detox day. Il 1 luglio è la giornata giusta per spegnere il cellulare e qualsiasi altro device e riconnettersi alla vita reale. Ecco i consigli per abituarsi a farlo, dal disabilitare le notifiche all'app che ti premia se usi meno il telefonino....

La polizia potrà controllare Smartphone e tablet dopo un incidente stradale : La norma è stata approvata per il momento solo in Friuli, ma potrebbe essere estesa anche al resto d'Italia. La polizia avrà la facoltà di controllare se poco prima di un incidente l'automobilista stava chattando o scrivendo sms.Continua a leggere

