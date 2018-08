Smartphone alla guida | Toninelli | ritiro patente per chi telefona Cellulare

Toninelli - con Smartphone alla guida possibile ritiro della patente : "Stiamo ragionando su un inasprimento delle sanzioni" per chi usa lo smartphone mentre sta guidando, "fino all'eventualità del ritiro immediato della patente. Ma prima ancora di una scelta sulle norme,...

Danilo Toninelli : "Stiamo pensando al ritiro della patente per chi usa Smartphone alla guida" : "Stiamo ragionando su un inasprimento delle sanzioni" per chi usa lo smartphone mentre sta guidando, "fino all'eventualità del ritiro immediato della patente. Ma prima ancora di una scelta sulle norme, servono più controlli e una doverosa opera di sensibilizzazione culturale, specie tra i giovani. Senza un cambio di mentalità, i risultati saranno sempre parziali". Lo afferma il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli al ...

Scarica E Installa Fortnite Su Qualsiasi Smartphone Android | APK : Scarica e Installa subito il file APK di Fortnite per Qualsiasi Smartphone Android, anche quelli non compatibili e non supportati ufficialmente. Download Fortnite APK Android Come Scaricare, Installare e giocare a Fortnite su tutti gli Smartphone Android Ci siamo: come sicuramente saprai, Fortnite è finalmente disponibile su Android. Peccato che, come previsto, il gioco sia ufficialmente supportato solo da […]

WhatsApp - virus nei gruppi : nuova minaccia/ Da oggi falla rende vulnerabili Smartphone Apple e Android : WhatsApp, virus nei gruppi: nuova minaccia. Da oggi falla rende vulnerabili smartphone Apple e Android. Le ultime notizie: messaggi inviati possono essere manipolati per un bug(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 16:52:00 GMT)

Ecco perché la luce blu di Smartphone e computer causa danni alla vista : (foto: Dan Miller, The University of Toledo) Che la luce blu di computer, tv, smartphone e tablet non fosse l’ideale per la nostra vista lo si sapeva da tempo. Gli esperti ritengono che danneggi la retina accelerando l’insorgenza di maculopatie, malattie in genere legate all’età e che conducono gradualmente alla perdita della vista. Il motivo per cui la luce a queste particolari lunghezze d’onda sia dannosa, però, non era del tutto chiaro. ...

Android Pie è ufficiale - come installarlo subito sul tuo Smartphone : Dopo averne mostrato le principali caratteristiche nel corso della Google I/O di maggio, Big G ha rilasciato la prima versione ufficiale dell’aggiornamento annuale di Android, decidendo di chiamarlo Android Pie. Dopo Nougat e Oreo, il nuovo dolce scelto dal colosso di Mountain View per accompagnare annualmente il suo sistema operativo è semplicemente una torta, già pronta per gli utenti con smartphone Google Pixel e Google Pixel 2, mentre ...

Anteprima assoluta per Smartphone Huawei con app Temi alla versione 9 : link al download : Ci sono interessanti informazioni che possiamo prendere in esame in queste ore per quanto concerne gli smartphone Huawei, soprattutto per coloro che sono sempre alla ricerca di sfondi, Temi e stili sempre aggiornati. Sta arrivando sul mercato l'app Temi ufficiale, con relativo aggiornamento alla versione 9. Dettaglio non di poco conto, sia per i più curiosi, sia soprattutto per chi ha riscontrato oggettivi problemi negli ultimi tempi con il ...

Wind offre nuovi Smartphone con sconti e da lunedì potrebbe applicare limitazioni alla navigazione in roaming : Fino al 2 settembre 2018 i nuovi e i già clienti Wind avranno la possibilità di acquistare in un’unica soluzione un nuovo smartphone con importanti sconti L'articolo Wind offre nuovi smartphone con sconti e da lunedì potrebbe applicare limitazioni alla navigazione in roaming proviene da TuttoAndroid.

Recupera le Immagini cancellate dalla tua Fotocamera e Smartphone : Recupera le Immagini cancellate dalla tua Fotocamera e Smartphone Se hai cancellato alcune Immagini dalla memoria della Fotocamera per errore, non agitarti! ArtPlus Digital Photo Recovery ti aiuterà a Recuperarle attraverso una procedura semplice consistente in tre passaggi, anche se hai formattato la scheda nel frattempo! Seleziona la scheda di memoria e clicca Start. Aspetta […]

Come installare MIUI 10 Global su 21 Smartphone Xiaomi : MIUI 10 ufficiale arriva in versione Global Beta 8.7.12 su ben 21 smartphone tra cui Xiaomi Mi5, Redmi 6, 6A, Redmi 5, Redmi 5 Plus ed altri dispositivi tra i più venduti Download e Guida Installazione MIUI 10 per 21 smartphone Xiaomi prosegue diritto nello sviluppo della MIUI 10, la sua più pesante personalizzazione, che arriverà nei […]