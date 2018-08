Sky Sport | cambia numerazione | sul 202 Serie A MotoGP nel 207 | F1 torna al 208

MotoGP Austria 2018 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e Tv8 : La Ducati c'è, Rossi no, ma a mettere tutti d'accordo in Austria (Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e Tv8) c'è il solito Marc Marquez. Il leader del Mondiale e la sua Honda hanno fatto i numeri sul Red Bull Ring, agguantando la pole position del Gp d'Austria con soli due millesimi di vantaggio su Andrea Dovizioso. Il forlivese, appena scesi di sella, lo ha elogiato dandogli una manata e definendolo «bastardo», ...

Diretta Atletico Madrid-Inter in tv e streaming : in onda sui canali SkySport : Sabato, 11 agosto, nuovo appuntamento con il calcio estivo e questa volta tocchera' all'Inter scendere in campo per l'ultimo impegno contro l'Atletico Madrid. I nerazzurri saranno chiamati ad affrontare la squadra di Simeone prima del debutto ufficiale del nuovo campionato di calcio di Serie A, la cui prima giornata è fissata per il 18 e 19 agosto. Il match contro l'Atletico Madrid è in programma alle ore 21 e si potra' vedere in Diretta ...

NBA - annunciato il calendario 2018-19 : 42 partite in prima serata su Sky Sport NBA : ... in calendario il 3 gennaio 2019, forse una delle gare più attese della stagione per il modo , poco elegante, nonostante la lettera aperto di addio e ringraziamento al mondo Spurs, con cui l'ex MVP ...

MotoGP Austria 2018 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e Tv8 : Una Ducati velocissima era attesa in Austria (Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e Tv8), ma non a tal punto e già dalla prima sessione delle libere. Pronti via ed i piloti in sella alle Rosse (ufficiali e non) hanno esagerato col gas, mettendosi tutti alle spalle. Al mattino, con pista soleggiata, Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci hanno dettato il ritmo. In scia è rimasta la Honda di Marc Marquez, pur staccata di ...

Miss Italia 2018 : Diletta Leotta lo condurrà insieme a Francesco Facchinetti. La bionda sbarca su La7 dopo l’addio a SkySport : Diletta Leotta presenterà Miss Itali8 con Francesco Facchinetti Il celebre concorso di bellezza andrà in onda su La7 il 16 e il 17 settembre Diletta Leotta condurrà Miss Italia insieme a Francesco Facchinetti. L’ex volto di SkySport a settembre sbarcherà su La7 per il celebre concorso di bellezza giunto ormai alla sua settantanovesima edizione. Diletta Leotta condurrà Miss Italia Il prossimo 16 settembre Diletta Leotta affiancherà ...

Sky Sport MotoGP HD - Diretta Gp Austria (9 - 12 Agosto 2018). In chiaro su TV8 : Più Gran Premi, più esclusive, più tecnologia: anche per il 2018 Sky Sport si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori, con la copertura assoluta dei due Mondiali di Formula 1 e MotoGP: in totale 40 gare in Diretta, di cui 28 in esclusiva live, 7 in più rispetto alla passata stagione. E’ una nuova era per il MotorSport in tv. Per la ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 1a giornata Premier (10 - 12 Agosto) : Premier LEAGUE AL VIA LA STAGIONE 2018/19 DEL CAMPIONATO PIÙ SEGUITO AL MONDO Fino a 6 incontri per ogni turno, con il “Friday Night”, il “Monday Night” e gli studi pre e post partita dedicati Domani parte la caccia ai campioni in carica del Manchester City; Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham e Liverpool le rivali più attese dei “Citizens” Per la prima giornata (10-11-12 Agosto) ...

Juventus A-Juventus B in diretta esclusiva su Sky Sport : Archiviato l’impegno nella International Champions Cup, la Juventus ha iniziato ad allenarsi al completo alla Continassa, ma questa volta con una presenza d’eccezione in più: Cristiano Ronaldo. I tifosi sono così in fermento già da ora per un appuntamento tradizionale dell’estate bianconera, l’amichevole tra Juventus A e Juventus B in programma a Villar Perosa. Sarà […] L'articolo Juventus A-Juventus B in diretta ...

SkySport 24 : bacio in diretta all’inviato Modugno. «E’ stato un attimo di follia» – Video : SkySport 24 Incursione al bacio in diretta su SkySport 24. Ieri, durante un collegamento, l’inviato Francesco Modugno è stato improvvisamente raggiunto da una ragazza bionda che lo ha abbracciato e gli ha scoccato un bacio sulla guancia, per poi dileguarsi. “Ecco, abbiamo anche un’invasione di campo” ha commentato il giornalista, tra lo stupito e il sorpreso. Un post condiviso da Sara Benci (@lasara_23) in data: Ago 6, ...

Europa League - Preliminare Andata Hapoel Haifa-Atalanta (diretta esclusiva Sky Sport Football HD) : «Pasalic non è ancora in grado di giocare dall'inizio, anche se stavolta è disponibile». Alla vigilia (diretta esclusiva Sky Sport Football HD) dell'Andata del terzo turno di qualificazione di Europa League al Sammy Ofer Stadium contro l'Hapoel Haifa, Gian Piero Gasperini parla con un'idea ben chiara in testa: 'squadra che vince non si cambià. Forse per undici undicesimi, perc...

Motorsport - il 25esimo episodio su Sky Sport : ...migliori del 2018 col secondo posto di Ostberg dopo un bel duello col vincitore Tanak su Toyota mentre le novità introdotte sulle Ford del team M-Sport non hanno affatto aiutato il campione del mondo ...

Diretta Roma-Real in televisione e online : il match di stasera trasmesso su SkySport : Prosegue l'appuntamento con le amichevoli estive in vista dell'inizio del prossimo campionato e questa notte tocchera' alla Roma scendere in campo nell'attesa sfida contro il Real Madrid. Un'amichevole di lusso che servira' a mister Di Francesco per testare gli schemi di gioco in vista dell'esordio nel campionato di serie A fissato per il 19 agosto a Torino con inizio alle ore 18. L'incontro di questa notte andra' in onda a partire dalle 2 e ...

Sky Sport 24 - il raptus della bionda con l'inviato Francesco Modugno : cala il gelo in diretta : Siparietto piccante in diretta a SkySport24 . Lunedì, nel bel mezzo di un collegamento, l'inviato Francesco Modugno è stato raggiunto da una ragazza bionda, che prima lo ha abbracciato e poi lo ha ...