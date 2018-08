Siria | esplosione deposito | almeno 39 morti | 12 bambini

Un’esplosione in un deposito di armi ha ucciso almeno 39 persone a Sarmada - in Siria : Un’esplosione in un deposito di armi ha ucciso almeno 39 persone a Sarmada, una città Siriana della provincia di Idlib controllata dai ribelli. Il bilancio dei morti è dell’Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, un’organizzazione internazionale con sede a Londra, secondo The post Un’esplosione in un deposito di armi ha ucciso almeno 39 persone a Sarmada, in Siria appeared first on Il Post.