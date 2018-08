Sindrome di Peter Pan | perché gli uomini italiani non vogliono crescere Né andare a

ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 agosto 2018) di Stella Saccà Lei amava Lui. Lui non amava più Lei. La loro relazione è durata cinque anni. Il loro amore tre. Anzi, l’amore di Lui per Lei è durato tre anni. Quello di Lei per Lui è durato fino alla fine. Fine che ha stabilito Lui, tradendo Lei con K, la giovane K, e facendosi sgamare quasi subito da Lei. Lei e Lui hanno 30 anni. Stavano per sposarsi, stavano per comprare casa insieme, stavano progettando di avere dei figli. Ma Lui, purtroppo, è affetto da neotenia psichica. Una malattia molto diffusa, soprattutto in Italia tra i giovani di sesso maschile. Aspettate a googlarla,sicuramente la conoscete sotto un altro nome:diPan. Ed è proprio questo il problema: questaha un nome troppo simpatico per essere presa davvero sul serio. Ma esiste. Ed è molto diffusa. Il povero Lui, davanti alle sue paure, invece di cercare una soluzione, è fuggito. ...