Silvia Provvedi | «Mi sono sbarazzata di tutto ciò che non era salutare»

(Di domenica 12 agosto 2018) Per la prima volta dalla fine della loro storia,rompe il silenzio e parla di quello che è accaduto con Fabrizio Corona. «Midiciò che non era», commenta. La loro storia è stata un lunghissimo tira e molla. Lei gli è stata accanto mentre era in carcere e lui ha dichiarato che si sarebbero sposati, «mai nessuna donna ha fatto per me quello che ha fatto». Poi cistare le foto di Corona con Belén, i primi cenni di difficoltà e le dichiarazioni di: «La mia crisi con Fabrizio non è nata dalle foto uscite di lui con Belén è stata una pura coincidenza». LEGGI ANCHEIo, tu, l'altra: salta il matrimonio di Corona per colpa di Belén? Ma alla lunga la coppia non ha retto e i due sidetti addio. L’ex re dei paparazzi è stato pizzicato con la «tigre di Verona» e la cantante con Benji del duo Benji & Fede. Niente di ...