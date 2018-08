Siamo uomini o cellulari?

Uomini e Donne news - Sonia Lorenzini racconta il terremoto a Bali : “Siamo scappati su una montagna” : Uomini e Donne news, Sonia Lorenzini a Bali con Federico Piccinato: i dettagli di quello che è successo durante il terremoto Sonia Lorenzini di Uomini e Donne è tornata a parlare del terremoto che ha colpito nelle ultime ore Bali, isola dove stava trascorrendo una romantica vacanza con il nuovo fidanzato Federico Piccinato. L’ex tronista, […] L'articolo Uomini e Donne news, Sonia Lorenzini racconta il terremoto a Bali: “Siamo ...

Uomini e Donne - Valentina Pivati : "Mariano Catanzaro? Ci Siamo lasciati ma in buoni rapporti" : E' durata 'meno di un gatto in tangenziale', la relazione, nata all'interno della trasmissione Uomini e Donne, tra Mariano Catanzaro e Valentina Pivati. E' l'ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi ad ufficializzare la rottura con un lungo pot sui social: Io e Mariano ci siamo lasciati. Abbiamo aspettato a dirlo per capire com’era la situazione. siamo due persone normalissime che si sono conosciute al di fuori di un programma ...

Uomini e Donne - l’annuncio di Valentina : “Io e Mariano ci Siamo lasciati” : Uomini e Donne: Mariano e Valentina si sono lasciati È ufficialmente finita tra Mariano e Valentina di Uomini e Donne. La coppia non si mostrava insieme da tempo e la crisi era più che mai evidente. Dopo diverse settimane di silenzio, l’ex corteggiatrice del Trono Classico ha deciso di annunciare la rottura nel corso di […] L'articolo Uomini e Donne, l’annuncio di Valentina: “Io e Mariano ci siamo lasciati” proviene ...

Marc Gasol : "Prima che atleti Siamo uomini. Non parlate male delle Ong : loro salvato vite" : "Prima che atleti siamo uomini", questo ha affermato Marc Gasol, la star Nba a bordo della nave della Ong che salva i migranti. Al Corriere della Sera, il cestista ha spiegato il suo punto di vista sul salvataggio delle persone in mare, su quanto sia importante per ognuno dare il proprio contributo, a prescindere dal ruolo ricoperto nella società. E per quanto riguarda la politica, Gasol è convinto che i governi debbano assumersi ...

Uomini e Donne - Marta Pasqualato : “Io e Nicolò ci Siamo sentiti” : Uomini e Donne: Marta Pasqualato e Nicolò Brigante si sentono dopo la fine del programma Non è ancora finita la storia tra Marta e Nicolò di Uomini e Donne. I due sono tornati a sentirsi dopo il programma e soprattutto dopo la fine della storia d’amore tra Nicolò Brigante e Virginia Stablum. Ad ammettere tutto […] L'articolo Uomini e Donne, Marta Pasqualato: “Io e Nicolò ci siamo sentiti” proviene da Gossip e Tv.

Malattie - non Siamo uguali agli uomini : quando la donna rischia di più : quando si pensa alle disparità tra uomo e donna, si è spesso portati a riferirsi alla sfera economica o a quella sociale. Ma anche per quanto riguarda la salute e la malattia esistono rilevanti differenze fra i due sessi: esistono alcune Malattie, per esempio, che colpiscono più le donne rispetto agli uomini e con conseguenze più gravi. Un esempio è la sclerosi multipla, che interessa tre volte in più le donne che non gli uomini. Si manifesta ...

Malattie - non Siamo uguali agli uomini : quando la donna rischia più : quando si pensa alle disparità tra uomo e donna, si è spesso portati a riferirsi alla sfera economica o a quella sociale. Ma anche per quanto riguarda la salute e la malattia esistono rilevanti differenze fra i due sessi: esistono alcune Malattie, per esempio, che colpiscono più le donne rispetto agli uomini e con conseguenze più gravi. Un esempio è la sclerosi multipla, che interessa tre volte in più le donne che non gli uomini. Si manifesta ...

Uomini e Donne/ Da Nilufar Addati confessa : "Io e Giordano Siamo diversissimi - ma..." (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati e i segreti del rapporto con Giordano Mazzocchi. L'erx tronista ammette: "Io e lui siamo diversissimi ma...."(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Claudio D'Angelo : "Io e Ginevra Siamo tornati insieme - i nostri sentimenti sono più forti di prima" : Claudio D'Angelo, ex tronista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 dopo la pausa estiva, e Ginevra Pisani sono tornati insieme dopo un periodo di crisi. La coppia ha confermato ufficialmente la pace con un'intervista concessa al settimanale Uomini e Donne Magazine. prosegui la letturaUomini e Donne, Claudio D'Angelo: "Io e Ginevra siamo tornati insieme, i nostri sentimenti sono più ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella ammette : "Con Luigi Siamo in crisi" : E' già crisi tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni : a farlo sapere, mezzo stampa, è l'ex tronista che ha rilasciato un'intervista ad Uomini e Donne Magazine . Ad un mese dalla scelta i due giovani ...

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE SONO TORNATI INSIEME?/ Uomini e donne : "Non Siamo amici ma..." : GIULIA De LELLIS e ANDREA DAMANTE, ecco perché si SONO rivisti: tutta la verità durante una diretta di Instagram dell'esperta in tendenze, tornano INSIEME? “Non lo so…”.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 13:09:00 GMT)

Uomini e Donne - Virginia Stablum : "Nicolò Brigante? Ci Siamo vissuti davvero poco" : Virginia Stablum, intervistata da 'Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimana, vuota il sacco attorno ai motivi che l'avrebbero allontanata da Nicolò Brigante a poche settimane dalla scelta: Ho iniziato a capire che c’era qualcosa che non andava da subito. Nicolò ha assunto dei comportamenti molto freddi e distaccati nel momento in cui si sono spenti i riflettori. […] Le prime settimane ci siamo visti principalmente per i ...

SARA AFFI FELLA E LUIGI MASTROIANNI/ Uomini e Donne : “La prima volta che Siamo rimasti soli..." : SARA AFFI FELLA e LUIGI MASTROIANNI, la prima intervista di coppia dopo Uomini e Donne: “Lo sceglierei altre mille volte!”, dichiara lei e poi parla dei like di Lorenzo Riccardi.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 16:40:00 GMT)