Si ribalta camion | un morto e un ferito

Follia sulla litoranea : imbottito di cocaina - ribalta il camion con il gpl. Tragedia sfiorata : L'uomo, 47 anni, residente a San Cesario di Lecce, stava percorrendo la provinciale 48 quando il mezzo è uscito dalla sede stradale ed è finito in un fondo agricolo: all'interno del camion, i carabinieri hanno trovato una banconota arrotolata con tracce di polvere bianca.Continua a leggere

Camion si ribalta : paura a Lainate : Camion si ribalta: paura a Lainate Sono ancora in corso i soccorsi in via Pietro Mascagni a Grancia di Lainate. Intorno alle 17.05 infatti un mezzo pesanti guidato da un uomo di 42 anni si è ribaltato.

Camion si ribalta in cantiere : autista portato via in eliambulanza : Stava trasportando terreno di risulta Incidente oggi pomeriggio in Strada Lis nella frazione Bardella di Castelnuovo Don Bosco. Un Camion utilizzato per il trasporto terra su un cantiere per lavori ...

Trento - camion si ribalta nel tunnel di Martignano - muore il conducente travolto dal suo mezzo : Trento. Un camionista di 52 anni è morto in un grave incidente stradale accaduto poco dopo le 14 all'interno della galleria di Martignano, in direzione di Pergine. Un camion, di una ditta di trasporti ...

Camion si ribalta sulla A6 - muoiono 4 cavalli da corsa : Quattro cavalli da competizione su sei trasportati da un Camion sono morti stamane per il ribaltamento dei veicolo in un incidente avvenuto sull'autostrada A6 che collega Savona a Torino. Ferito in ...