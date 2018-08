Si mette alla guida a 92 anni e provoca maxi incidente | 6 feriti

WhatsApp - scoperta falla che permette di manipolare i messaggi inviati : Si torna a parlare di WhatsApp, ovvero l'applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Alcuni ricercatori proprio nelle ultime ore, pare abbiano scoperto una vulnerabilità su WhatsApp che potrebbe permettere ad eventuali malintenzionati di

Altro che auricolari - il cerotto smart trasmetterà suoni e voce alla pelle : Dalla Corea del Sud le nanomembrane trasparenti e flessibili che trasmettono onde sonore. In futuro possibili ausili per i disabili, oltre che tecnologie indossabili per il riconoscimento vocale nello sblocco dei dispositivi come smartphone e computer

Chi è Marcella Esposito? Bellissima e pronta a mettersi alla prova - la fidanzata di Fabio Coconuda a Temptation Island [GALLERY] : Fabio Esposito e la sua fidanzata Marcella parteciperanno all’edizione Vip di Temptation Island, conosciamo meglio la ragazza famosa per essere la dolce metà del manager di Coconuda Fabio Esposito è il cuore pulsante del brand di abbigliamento Coconuda, ma per circa un mese smetterà i panni da manager della sua azienda per mettere alla prova i suoi sentimenti per la fidanzata Marcella Esposito. Il duo, annunciato oggi come ultima ...

Boschi : “Ho sbagliato a promettere l’addio alla politica in caso di sconfitta al referendum” : L'ex ministro dei Rapporti col Parlamento torna sulla "promessa" (poi non mantenuta) di abbandonare la vita politica nel caso di sconfitta della riforma della Costituzione al referendum: "Sono stata presa dall'entusiasmo di una battaglia in cui io ho creduto io e con noi c'era il 40% degli italiani".Continua a leggere

Tax free day - alla Spezia si "smette" di pagare ancora il 6 agosto : La Spezia - Per il quinto anno consecutivo Cna La Spezia con l'iniziativa "Comune che vai, fisco che trovi" sottolinea il peso della pressione fiscale che subiscono le imprese. In ambito nazionale la ...

Il Governo mette mano alla riforma delle carceri : Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al nuovo schema di decreto sull'ordinamento penitenziario che modifica la riforma delle carceri voluta dall'ex Guardasigilli Andrea Orlando. Scopo del ...

MotoGp - Petrucci si mette alla prova : “in queste nove gare proverò ad eliminare i miei difetti” : Il pilota della Pramac ha parlato della gara di Brno, soffermandosi poi anche sulla prossima stagione quando guiderà la Ducati ufficiale Vacanze finite, il circus della MotoGp fa tappa a Brno per la prima gara della seconda parte di stagione. Danilo Petrucci avrebbe preferito fare qualche giorno in più di vacanza, ma la pista chiama e il ternano della Pramac ha voglia di continuare ad alzare l’asticella per farsi trovare pronto in ...

Ternana - Bandecchi guarda già alla C mentre l'avvocato Proietti promette ancora battaglia : La Ternana ieri sera ha disputato e vinto ancora ai calci di rigore , ci sono voluti ben 26 tiri per decretarne il vincitore, il Memorial Mancini, un amichevole che ha messo di fronte al Barbetti il ...

Sfera Ebbasta mette sotto contratto Guè Pequeno e paragona BHMG alla Death Row : E' una notizia a dir poco clamorosa e assolutamente inaspettata quella che, nelle ultime ore, sta infuocando le cronache del Rap italiano. Guè Pequeno ha firmato ufficialmente con la BHMG acronimo di Billion Headz Money Gang l'etichetta fondata e gestita da Sfera Ebbasta, Charlie Charles e Shablo. L'annuncio è arrivato con una grafica che rievoca palesemente l'iconografia della Death Row Records. Lo storico membro della Dogo Gang nella tarda ...

Dopo la GPU - il gruppo Huawei “mette il turbo” anche alla CPU : Archiviata la GPU, si passa alla CPU: il duo Huawei Honor, Dopo GPU Turbo vista su Honor Play, ha annunciato CPU Turbo L'articolo Dopo la GPU, il gruppo Huawei “mette il turbo” anche alla CPU proviene da TuttoAndroid.

Temptation Island 2018 - Lara mette alla prova Micheal e lo incastra : "Questa partita a scacchi l’ha persa" : Lara, scioccata per le dichiarazioni del ragazzo, richiede il falò di confronto immediato ma lui rifiuta.

Moreno alla Juventus/ Ultime notizie : dal Barcellona il promettente attaccante classe 2002 : Nuovo colpo di mercato in casa Juventus. Il club bianconero mette le mani sul promettente Morendo del Barcellona. La società annuncia l'acquisto del classe 2002.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 15:05:00 GMT)

Temptation Island anticipazioni : Lara mette alla prova Michael - Martina bacia Andrew : Temptation Island anticipazioni prossima puntata: Lara organizza una trappola per Michael Cosa succederà nella quarta puntata di Temptation Island? Su Uomini e Donne Magazine si parla di due richieste di falò anticipato, dell’inizio dei weekend da sogno per fidanzati e fidanzate con i rispettivi single e di un bacio tra una fidanzata e un single. […] L'articolo Temptation Island anticipazioni: Lara mette alla prova Michael, Martina ...