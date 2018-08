Shadow of the Tomb Raider | un nuovo video gameplay ci mostra le sezioni stealth

Shadow of the Tomb Raider offrirà opzioni di accessibilità al gioco anche per giocatori con disabilità : Shadow of the Tomb Raider permetterà di vivere la nuova avventura di Lara proprio a tutti, come riporta infatti il sito ufficiale sono state rese note le opzioni sull'accessibilità da parte di Square Enix, le quali permetteranno al gioco di essere vissuto anche dai portatori di disabilità.Tra le opzioni che sono state confermate possiamo trovare: Cosa ne pensate dell'introduzione di queste opzioni?Read more…

"Shadow of the Tomb Raider" il videogioco sul prezzo delle ossessioni : Stavolta lo sfondo di sparatorie e arrampicate sarà il Sud America, quello delle civiltà precolombiane, dei sacrifici umani e delle profezie sulla fine del Mondo. Lara si metterà infatti sulle tracce ...

Shadow of the Tomb Raider - prova : È la terza volta che Square-Enix ci mette di fronte all'imminente conclusione della nuova trilogia targata Tomb Raider. Nella prima occasione abbiamo vissuto quella che potremmo definire un'introduzione prevalentemente narrativa, con una leggera infarinatura al gameplay delle Tombe. Poi, nel corso dell'E3, vi abbiamo raccontato qualcosa in più riguardo il tono generale dell'opera e alcune meccaniche che gli sviluppatori hanno deciso di ...

Il nuovo trailer di Shadow of the Tomb Raider si concentra sull'esplorazione subacquea : Anche oggi possiamo calmare la nostra trepidante attesa per Shadow of the Tomb Raider visionando un nuovo trailer!Come riporta Dualshockers, il nuovo breve video di oggi, che segue quello focalizzato sul combattimento e lo stealth, mette in evidenza le sequenze subacquee. Questo trailer mostra molte delle diverse cose che si possono fare sott'acqua nel gioco, ad esempio esplorare antiche rovine.Read more…

Un solo livello di difficoltà non basta : Shadow of the Tomb Raider ha impostazioni separate per combattimento - esplorazione e puzzle : Siamo ormai abituati a videogiochi che vengono lanciati con un solo livello di difficoltà proposto come unica tipologia di esperienza possibile dagli sviluppatori. Shadow of the Tomb Raider sarà tuttavia molto diverso da questo punto di vista.I ragazzi di Eidos Montreal e Crystal Dynamics hanno, infatti, deciso di dividere i livelli di difficoltà selezionabili in tre ulteriori categorie. I giocatori potranno quindi personalizzare la propria ...

Shadow of the Tomb Raider si mostra in nuovi video : Square Enix, Eidos-Montréal e Crystal Dynamics hanno pubblicato una nuova serie di video di Shadow of the Tomb Raider, ed ognuno di essi si concentra su una caratteristica chiave del gioco. Shadow of the Tomb Raider: nuovi Gameplay Trailer mostrandoci un’anteprima del nuovo gameplay di Shadow of the Tomb Raider, la serie presenta elementi come lo stile combattimento, gli ambienti, le Tombe, le traversate pericolose e altro ...

Un nuovo trailer mostra il combattimento in Shadow of the Tomb Raider : Manca ormai circa un mese all'uscita di Shadow of the Tomb Raider, ultimo capitolo della trilogia iniziata da Tomb Raider nel 2013, da qualche tempo Square Enix sta rilasciando sempre più anticipazioni sulle novità di questo capitolo.Come riporta Gamingbolt, dopo aver approfondito gli antagonisti, le attività secondarie, le ambientazioni e i pericoli che Lara dovrà affrontare, è arrivato il momento di tuffarci nel combattimento, elemento molto ...

L'inizio della nuova avventura di Lara Croft nei primi 15 minuti di Shadow of the Tomb Raider : In Shadow of the Tomb Raider, Lara dovrà sopravvivere alle mortali insidie della giungla, esplorare Tombe spaventose e affrontare una minaccia di entità catastrofica. Nel suo tentativo di scongiurare l'apocalisse Maya, Lara incontrerà infine il suo destino, diventando così la Tomb Raider che tutti conosciamo.In attesa del lancio ufficiale del nuovo capitolo della serie, possiamo dare un'occhiata a un video gameplay pubblicato da IGN che ci ...

Shadow of the Tomb Raider : un nuovo trailer mostra le mortali tombe : In ogni Tomb Raider degno di tale nome ci si aspetta di trovare valanghe di oscure e pericolose Tombe da esplorare, in questo Shadow of the Tomb Raider non deluderà di sicuro.Come riporta Dualshockers, Square Enix ha recentemente rilasciato un nuovo trailer che mostra la nostra Lara alle prese con antiche Tombe dimenticate. Come negli altri capitoli della serie, serviranno abilità, riflessi e un'attenta analisi dell'ambiente per venire a capo ...

Un trailer di Shadow of the Tomb Raider utilizza apparentemente le musiche di Uncharted 2 : Stando a quanto riportato da Pushsquare, ci sarebbe una grandissima somiglianza tra le musiche del recente trailer di Shadow of the Tomb Raider e quelle usate in Uncharted 2.L'ultimo video promozionale di Shadow of the Tomb Raider (avete letto la nostra anteprima?), mette in mostra alcuni ambienti dall'aspetto incantevole e sembrerebbe proprio utilizzare la musica di Uncharted 2: Among Thieves.Come sottolineato da RobinGaming su Twitter, il ...

Shadow of the Tomb Raider : un trailer mostra le stupende ambientazioni : Shadow of the Tomb Raider è da qualche mese sotto i riflettori, la settimana scorsa abbiamo potuto ammirare la città di Paititi che fungerà da hub principale, con decine di missioni secondarie ed attività extra. Come riporta Gamingbolt, oggi Eidos e Square Enix hanno pubblicato un video che mostra le stupende ambientazioni in cui Lara si dovrà avventurare. Il video mostra varie ambientazioni, sconfinate pianure, montagne, fitte giungle e ...

Shadow of the Tomb Raider : un trailer mostra la verticalità delle mappe : Shadow of the Tomb Raider è sulla carta l'ultimo capitolo della nuova trilogia dell'archeologa più famosa dei videogiochi, iniziata da Square ed Eidos nel lontano 2013.Da qualche tempo la compagnia sta pubblicando sempre più video e nuove informazioni per rispondere alle curiosità dei fan, ad esempio la settimana scorsa abbiamo avuto modo di vedere la città di Paititi, che sarà l'hub più grande che la saga abbia mai avuto. Come riporta ...

Shadow of the Tomb Raider entra in fase gold : È con una bellissima foto di gruppo che il team di sviluppo di Eidos Montreal ha voluto festeggiare l'ingresso in fase gold di Shadow of the Tomb Raider, che sarà disponibile per Xbox One, PS4 e PC via Steam dal prossimo 14 settembre."Shadow of the Tomb Raider è entrato in fase gold!", recita il tweet pubblicato sull'account ufficiale di Tomb Raider. "Questa determinante avventura di Lara è volata via dalle affaticate mani di Eidos Montreal e si ...