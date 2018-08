Sfera Ebbasta arriva in Puglia | doppio show a Bisceglie e in Salento

Sfera Ebbasta - doppio live in Puglia : tutti pazzi per il fenomeno della Trap : Il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. Tutte le undici canzoni contenute nel suo nuovo album, ' Rockstar', hanno infatti raggiunto i primi posti ...

Sfera Ebbasta a Lignano Sabbiadoro il 4 agosto all’Arena Alpe Adria : orari - info utili - biglietti e prossimi concerti : Sfera Ebbasta a Lignano Sabbiadoro è atteso oggi, sabato 4 agosto 2018, con il suo Rockstar tour che farà tappa all'Arena Alpe Adria. Il concerto di Sfera Ebbasta a Lignano Sabbiadoro inizierà alle ore 21.30, l'apertura delle porte è in programma alle ore 19.00. Il concerto ha fatto registrare il tutto esaurito in prevendita e non è più acquistare acquistare biglietti d'ingresso. Chi ha effettuato l'acquisto su TicketOne.it con ritiro sul ...

L'ex pornostar Elena Grimaldi risponde a Gué : 'Con Sfera Ebbasta non è musica' (VIDEO) : Nella tardi notte di ieri Gué Pequeno ha lanciato un messaggio polemico nei confronti di una nota pornostar, senza farne il nome. Quest'ultima è stata criticata dall'autore di 'Bravo Ragazzo' per aver contestato il suo ingresso nella BHMG, l'etichetta discografica fondata da Sfera Ebbasta e Charlie Charles. Nello specifico L'ex attrice, che si è poi rivelata essere Elena Grimaldi, aveva criticato l'accostamento – visibile nelle grafiche ...

Sfera Ebbasta mette sotto contratto Guè Pequeno e paragona BHMG alla Death Row : E' una notizia a dir poco clamorosa e assolutamente inaspettata quella che, nelle ultime ore, sta infuocando le cronache del Rap italiano. Guè Pequeno ha firmato ufficialmente con la BHMG acronimo di Billion Headz Money Gang l'etichetta fondata e gestita da Sfera Ebbasta, Charlie Charles e Shablo. L'annuncio è arrivato con una grafica che rievoca palesemente l'iconografia della Death Row Records. Lo storico membro della Dogo Gang nella tarda ...

Gué Pequeno : novità in arrivo insieme a Sfera Ebbasta - Charlie Charles e Shablo : Ecco cosa bolle in pentola The post Gué Pequeno: novità in arrivo insieme a Sfera Ebbasta, Charlie Charles e Shablo appeared first on News Mtv Italia.

Sfera Ebbasta è l'artista più citato dai media : Nonostante con l'album Rockstar sia 9° nelle classifiche di vendite musicali della Fimi GFK dell'ultima settimana, il rapper Sfera Ebbasta è il cantante che nell'ultimo mese ha ricevuto più citazioni, ...

Sold out a Lignano per Sfera Ebbasta : Il concerto di Sfera Ebbasta , l'artista più discusso del momento, idolo del pubblico giovane, in programma all' Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro sabato 4 agosto , è andato Sold out in ...

Pablo di Sfera Ebbasta - testo e significato : un brano ironico sullo stile di vita da narcotrafficante : testo e significato di Pablo, il nuovissimo singolo di Sfera Ebbasta disponibile dal 20 luglio su tutte le piattaforme di streaming e negli store digitali online. Il brano è prodotto dal producer giamaicano Rvssian, nome d’arte di Tarik Johnston. Il rapper Sfera Ebbasta prosegue con il suo “Summer Tour 2018” e lancia il nuovo singolo Il re della trap italiana Sfera Ebbasta è tornato in radio con un nuovo singolo intitolato ...

Irama ancora incontrastato in classifica Fimi - Sfera Ebbasta 1° tra i singoli : Il primo posto della classifica Fimi degli album più venduti della settimana è di Irama: con Plume, il vincitore di Amici di Maria De Filippi è ancora stabile in vetta alla classifica di vendita, per l'ottava settimana consecutiva. Dal momento del rilascio, lo scorso 1° giugno, Plume di Irama ha conquistato il primo posto della classifica di vendita e lì resta ancora oggi. Al secondo posto c'è la risalita di Scorpion di Drake che dalla ...

Sfera Ebbasta RockStar summer tour 2018 - all'Arena Fiera di Cagliari : Il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. Tutte le undici canzoni contenute nel suo nuovo album, "RockStar", hanno infatti raggiunto i primi posti ...

Rvssian ft. Sfera Ebbasta : ecco il video di “Pablo” : "Trappando come Pablo" The post Rvssian ft. Sfera Ebbasta: ecco il video di “Pablo” appeared first on News Mtv Italia.

Sfera Ebbasta Pablo Testo - MP3 - Audio : Canzone Sfera Ebbasta, Pablo: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Sfera Ebbasta è Pablo: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Attualmente impegnato con il suo Rockstar Summer Tour 2018, Sfera Ebbasta ha lanciato un nuovo singolo intitolato Pablo, prodotto dal producer giamaicano Rvssian e registrato a Miami. Pablo è disponibile negli store digitali […]

