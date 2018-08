Settimana del Commercio | gastronomia garfagnina protagonista

Torna la Settimana della Bandiera con gli Sbandieratori e Musici di Lanciano : A partire dalle ore 21.30 la stessa piazza sarà animata dagli spettacoli di teatro di figura dell'associazione Favole in valigia e da quelli di Teatro di strada de La Compagnia del Santo Macinello. ...

Musica - cinema - teatro e tanto altro. Gli appuntamenti del fine Settimana : Gli spettacoli e le conferenze di Patti hanno portato la storia e il fascino della cultura popolare siciliana oltre che nel resto d'Italia anche in Australia, Messico, Francia, Argentina e Sudafrica ...

La scarpa bucata di Harry d’Inghilterra e le altre storie della Settimana : Torna l’appuntamento del weekend con le storie più lette della settimana appena trascorsa. Cosa sarà successo nel mondo delle star negli ultimi sette giorni? Dall’amicizia tra il principe Harry d’Inghilterra e Tom Hardy, a Elena Santarelli, che a Vanity Fair ha raccontato la malattia del primogenito e un progetto a cui tiene molto, dal fidanzato di Heidi Klum (che la mantiene giovane), alla prossima paternità di Richard Gere, ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine Settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Poveri ma Risi - Al residence ai Parioli dove visse per trent’anni il regista. L’invenzione dell’estate e dei “fusti”. L’epica del film a ep

Esodo - Anas : viabilità da bollino nero e rosso per il traffico del fine Settimana prima di ferragosto : Ancora un fine settimana di traffico intenso su strade e autostrade italiane. A partire da oggi, si legge in una nota dell’Anas, si registra una circolazione sostenuta lungo la rete di 26mila km gestita da Anas (gruppo FS Italiane) per gli spostamenti che precedono il ferragosto. Tutta la giornata, infatti, è contrassegnata dal bollino rosso. I flussi si intensificheranno ulteriormente domani, sabato 11 agosto, già dalle prime ore ...

PUBG : in arrivo un nuovo evento Settimanale dedicato agli amanti delle granate : Gli sviluppatori di PlayerUnknown's Battlegrounds hanno recentemente svelato la modalità che potrà essere usufruita durante il corso dell'evento settimanale. Come riporta VG247.com la modalità che avrà luogo questo weekend si chiamerà "Dodgebomb" e sarà una variante della modalità guerra, dove tre squadre composte da dieci giocatori spawneranno in una piccola area di Erangel.Il nome di questa modalità è dovuta dal fatto che i giocatori non ...

Mussolini : «Salvini e mio nonno». Palazzo - vota il peggio della Settimana : «Sa cosa aveva in comune con Matteo? La capacità di ascoltare la gente». E poi le esternazioni del ministro Fontana sui vaccini (dieci sono troppi...) quelle di Di Maio sulla lezione di Marcinelle (non dobbiamo emigrare) e tanto altro ancora. Come sempre le sparate non sono mancate . Scegliete la vostra preferita Fontana: "10 vaccini sono troppi ma non sono un medico". E la Rete si scatena "

Dieta della pizza di agosto per dimagrire : due giorni a Settimana : La Dieta della pizza di agosto puo' essere seguita per due giorni a settimana. Si mangia la pizza, yogurt e tanta frutta. Vediamo cosa c'e' nel menu.

Parte stasera la Settimana del Commercio a Castelnuovo : Negozi aperti, dunque, fino alla mezzanotte, e perché no anche oltre, con spettacoli dislocati in tutto il centro storico. La prima serata si aprirà ufficialmente alle 21,30 in piazza Umberto con il ...

MotoGP - Marc Marquez : “Proveremo a essere veloci e competitivi sin dall’inizio del fine Settimana in Austria” : Reduce dal terzo posto del GP della Repubblica Ceca, a Brno, Marc Marquez non perde di certo la fiducia. La doppietta Ducati (Andrea Dovizioso vincitore e Jorge Lorenzo secondo) non ha cambiato molto, per lo spagnolo, la graduatoria iridata, essendo ora in vantaggio di 49 punti sul secondo in classifica Valentino Rossi, quarto sul circuito ceco. Il centauro della Honda, dunque, conscio del fatto suo si proietta al prossimo weekend austriaco con ...

Fortnite : come completare le sfide della Settimana 5 della Stagione 5 : Fin dalla seconda Stagione, Fortnite ha deciso di creare delle sfide settimanali dedicate a tutti i giocatori che acquistano il Pass Battaglia. Queste sfide consentono di aumentare il proprio livello stagionale e il livello nel Pass Battaglia, sbloccando così nuove ricompense per il nostro profilo. Quindi, abbiamo deciso di realizzare una guida alle sfide settimanali di Fortnite, in modo da agevolarne il completamento da parte di tutti gli ...