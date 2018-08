Servizio militare obbligatorio? La Difesa frena la fantasia di Salvini | Idea

Servizio militare obbligatorio? La Difesa frena la fantasia di Salvini : "E' un'idea romantica" : "Il ministro Trenta - spiegano fonti della Difesa - si è già espresso sul tema: i nostri militari sono e debbono essere professionisti e su questo aspetto è d'accordo anche Salvini".

Servizio militare di leva - le tappe di un obbligo durato 143 anni - : L'obbligatorietà della cosiddetta "naja", introdotta nel Regno d'Italia nel 1861, è stata resa inattiva dal 1° gennaio 2005. Nel Dopoguerra la sua durata era scesa da 18 a 10 mesi e sono state ...

Servizio militare - Salvini : “Valutarne il ritorno - è educativo”. Il ministro Trenta : “Idea romantica non al passo coi tempi” : Per Matteo Salvini servirebbe per “imparare un po’ di educazione” e per questo “facciamo bene a studiare i costi, i modi e i tempi per valutare se, come e quando reintrodurre il Servizio militare alcuni mesi”. Un’idea che però la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, aveva smontato già negli scorsi giorni definendola “non più al passo con i tempi”. E dopo le parole del capo del Viminale sabato ...

Come Salvini pensa di reintrodurre il Servizio militare obbligatorio (e perché non ci riuscirà) : Il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio dei ministri torna a parlare di servizio militare obbligatorio: si tratta di una vecchia proposta leghista, già presentata in Parlamento e assegnata in Commissione al Senato. Proviamo a capire di cosa si tratta e cosa comporterebbe per gli italiani.Continua a leggere

Salvini : “allo studio la reintroduzione del Servizio militare per educare i giovani” : Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini pensa alla reintroduzione del servizio militare obbligatorio. Durante un comizio a Lesina in Puglia ieri il leader della Lega ha spaziato a tutto campo, dall’attualità all’economia, per poi aggiungere che rispetto ai tanti casi di maleducazione e di assenza di senso civico spesso riportati dalle cronache"facciamo bene a studiare i costi, i modi e i tempi per valutare se, come e quando reintrodurre per ...

