Serratia marcescens | il batterio killer del neonato di Brescia Ecco perché si chiama così

Un batterio killer - Serratia marcescens - uccide in ospedale un neonato a Brescia : Articolo aggiornato alle ore 18,30 dell'11 agosto 2018. Un bambino è stato ucciso da un batterio killer all' ospedale Civile di Brescia . Il bimbo è stato vittima un'infezione provocata dal batterio ...

Un batterio killer ( Serratia marcescens) uccide in ospedale un neonato a Brescia : Articolo aggiornato alle ore 18,30 dell'11 agosto 2018. Un bambino è stato ucciso da un batterio killer all'ospedale Civile di Brescia . Il bimbo è stato vittima un'infezione provocata dal batterio noto come serratia marcescens. Il fratello gemello pur colpito dal batterio è vivo. Dopo il decesso, il reparto è stato visitato dai carabinieri del Nas: i militari hanno acquisito documentazione e ...

Neonato morto a Brescia : cos'è il batterio Serratia marcescens : Un micro-organismo particolarmente temuto negli ospedali, e in terapia intensiva pediatrica: "Oltre 200 i casi di cui si è a conoscenza", spiega in una nota l'ospedale Bresciano. In passato casi a Como e Mantova