Sergio Ramos e l' inchino a Maldini

Milan a tutto Maldini : l’inchino di Sergio Ramos e la partita dei nuovi arrivati : Paolo Maldini ha analizzato l’amichevole del suo Milan contro il Real Madrid, una gara persa ma ben giocata dai rossoneri Paolo Maldini torna a parlare. Dopo l’amichevole del suo Milan contro il Real Madrid, il dirigente rossonero ha affrontato diversi argomenti, dall’arrivo di Caldara all’inchino di Sergio Ramos. Parlando a Milan Tv, Maldini ha dichiarato: “La partita era difficile, per loro questo Trofeo è ...

Real Madrid-Milan - Sergio Ramos rende onore a Maldini : il gesto dello spagnolo è splendido [VIDEO] : Prima di ricevere il trofeo Bernabeu dalle mani di Paolo Maldini, Sergio Ramos fa finta di levarsi il cappello davanti a lui Rispetto e un pizzico di… venerazione, è questo il senso del gesto compiuto da Sergio Ramos all’indirizzo di Paolo Maldini al momento della consegna del Trofeo Bernabeu. Il difensore spagnolo, prima di ricevere la coppa per la vittoria ottenuta contro il Milan, ha fatto finta di levarsi un ipotetico ...

Klopp in tackle su Sergio Ramos : "Ha fatto male di proposito a Salah" : Nella passata stagione il Liverpool di Jurgen Klopp stava per compiere un vero e proprio capolavoro. I Reds, infatti, in maniera inaspettata hanno raggiunto la finale di Champions League dove sono ...

'Barbe' in festa ad Ibiza : notte in discoteca per Harden e Sergio Ramos : Prima l'annuncio del matrimonio con la splendida Pilar Rubio, poi le notti in discoteca dove non mancano incontri di livello. A dispetto della dolorosa eliminazione della Spagna ai Mondiali, rassegna ...

Sergio Ramos e la romantica proposta di matrimonio alla compagna : Pilar Rubio ha detto “sì” [GALLERY] : Sergio Ramos sposerà la sua compagna Pilar Rubio: il calciatore del Real Madrid ha chiesto alla bella modella di sposarlo “Ha detto di sì, ti amerò per sempre”: così Sergio Ramos ha annunciato al mondo che presto sposerà Pilar Rubio, sua compagna da diversi anni. La bellissima modella spagnola, madre dei tre figli del difensore, ha detto sì alla proposta di matrimonio del calciatore del Real Madrid. Davanti ad una cena cucinata ...

Ronaldo alla Juventus - Sergio Ramos : “resterai nella storia del Real” : “I tuoi gol, i numeri e tutto cio’ che abbiamo vinto insieme parlando da soli. Tu hai guadagnato un posto speciale nella storia del Real Madrid, e come madridisti, ti ricorderemo per sempre. E’ stato un piacere giocare al tuo fianco, ‘bicho’. Un grande abbraccio e buona fortuna!”. Con un tweet il capitano del Real Madrid Sergio Ramos saluta il compagno e amico che oggi e’ passato alla ...

