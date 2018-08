Se non sai rispondere a queste domande sul partner | sei nei guai

Belen Rodriguez e Andrea Iannone - la crisi è finita. Il post per il compleanno : «Meriti tutto il meglio di tutto - già sai...» : E? ufficialmente finito il periodo di crisi fra Belen Rodriguiez e Andrea Iannone. Da tempo si parlava di periodo difficile nella coppia finché non è intervenuta la diretta...

F1 - Sainz non teme il confronto con Alonso : “sono pronto a battere chiunque in pista” : Il pilota spagnolo potrebbe approdare alla McLaren dove troverebbe Fernando Alonso, ancora indeciso se continuare con il club di Woking Il futuro di Carlos Sainz non sarà più alla Renault dopo l’ingaggio di Ricciardo, per questo motivo lo spagnolo si guarda intorno alla ricerca di una nuova esperienza da vivere. Photo4 / LaPresse Sulle sue tracce c’è da tempo la McLaren, una soluzione che non dispiace al figlio d’arte ...

Red Bull : Verstappen non vuole Sainz? : Helmut Marko nega che Max Verstappen abbia peso nella scelta della Red Bull sul pilota 2019. Il team sta infatti valutando il possibile sostituto di Daniel Ricciardo che il prossimo anno correrà con la Renault. In cima alla lista ci sono Carlos Sainz e Pierre Gasly, ma a quanto si dice l’olandese avrebbe messo il […] L'articolo Red Bull: Verstappen non vuole Sainz? sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Unipol-FonSai - le carte confermano : “Prezzo fissato non ai valori di mercato ma sulle disponibilità dell’acquirente” : Derivati e coop. Un mix esplosivo per il gruppo Unipol che nel 2012 è uscito dalle secche grazie a Fondiaria Sai, Mediobanca e, secondo i pm torinesi, una bella mano di vernice sui conti alla base delle valutazioni delle due compagnie oggetto di una travagliatissima fusione. Che oggi anche gli inquirenti ritengono sia avvenuta a un prezzo fissato dal compratore, la Unipol capeggiata da un Carlo Cimbri che non ammette dinieghi, non sulla base dei ...

7 cose che - forse - non sai sul veleno animale : L'arsenale velenoso del mondo animale Vai alla gallery , 13 foto, 2. Le origini del veleno: vecchi geni, riciclati. Anche se i celenterati come le meduse detengono lo scettro dei più antichi animali ...

Osvaldo Bevilacqua : tutto quello che non sai sul conduttore televisivo : Dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio, nel 1977 entra a far parte della Rai, dove ben presto diviene conduttore del noto programma Sereno Variabile . Nel 2015 la trasmissione è ...

Angelo Pintus : tutto quello che non sai sul comico e sulla sua vita privata! : La sua carriera prosegue collezionando successi sia in televisione sia sui palcoscenici più importanti d'Italia, dove presenta alcuni dei suoi spettacoli più apprezzati. Fonte Foto: https://www.

F1 - Abiteboul stoppa Sainz : “vogliamo che resti alla Renault - non c’è motivo di preoccuparsi” : Il pilota spagnolo pare abbia un accordo con la McLaren, ma Abiteboul non ha intenzione di perderlo Sistemati, o quasi, i sedili dei top team in Formula 1, il mercato adesso si sposta sulle scuderie di medio-bassa classifica. In attesa che Ricciardo rinnovi il suo contratto con la Red Bull e la Ferrari scelga tra Leclerc e Raikkonen, la Renault sarebbe pronta a piazzare il colpo Ocon. A fargli posto dovrebbe essere Carlos Sainz, deciso a ...

F1 Ungheria : Sainz : «Il mio futuro non è deciso solo dalla Red Bull» : BUDAPEST - Si è parlato per lo più di futuro e contratti alla conferenza stampa dei piloti che precede le prove del Gp d'Ungheria, in cui sono intervenuti Bottas, Ocon e Sainz. E proprio quest'ultimo, ...

F1 Ungheria : Sainz : «Il mio passaggio alla Red Bull non è per niente certo» : BUDAPEST - Si è parlato per lo più di futuro e contratti alla conferenza stampa dei piloti che precede le prove del Gp d'Ungheria, in cui sono intervenuti Bottas, Ocon e Sainz. E proprio quest'ultimo, ...

4 curiosità su Licia Colò : tutto quello che non sai sulla conduttrice televisiva : Nel momento in cui avevo tutto il mondo sulle spalle, con una bimba da crescere, i miei genitori che si sono ammalati gravemente e una fase professionale incerta, lui c'era. Io pensavo di non farcela,...

“Noi Blazers siamo forti” – CJ McCollum gonfia il petto - Durant lo umilia : “sai che non vincerete mai un anello?” : Scambio dialettico divertente, e anche un po’ velenoso, fra CJ McCollum e Kevin Durant: la stella degli Warriors dà sfoggio delle proprie skills legate al trash talking Nonostante l’estate serva per riposarsi dopo le fatiche di una lunga stagione, Kevin Durant non ha nulla di meglio da fare che esercitarsi nel… trash talking. La stella degli Warriors ha partecipato al podcast “Pull Up with CJ McCollum” ...

5 cose che forse non sai del nuovo conto buddybank di UniCredit : Da un lato c’è la vecchia scuola, quella fatta di code davanti allo sportello, di orari ben definiti lun-ven, di “scusi, qual è il modulo per…” e di “per questa operazione deve tornare tra un paio di giorni”. Dall’altro, invece, c’è il nuovo corso. Quello della banca online, o ancora meglio, del mobile banking, dove tutto o quasi accade in tempo reale, e dove il conto può essere gestito nella massima autonomia. ...

Americani e americanate : 10 cose che - forse - non sai sugli Usa : L'economia della nazione rappresenta circa il 25% del PIL nominale mondiale, nel 68, era addirittura il 37% del Pil mondiale!,. Questo risultato è attribuito dagli economisti al fatto che il paese ...