“Se devo crepare…” Valentina Vignali | la confessione dell’ex corteggiatrice

(Di domenica 12 agosto 2018) Era il 2013, lei – che è un volto molto amato della televisione italiana – si è sottoposta all’agoaspirato e ha scoperto di avere un cancro alla tiroide. Sono le cose che ti cambiano la vita per sempre. Che ti tolgono il fiato. Che ti rendono impotente. Per, exdi Uomini e donne, fu un colpo al cuore: non se lo aspettava. Ma, coraggiosa, ha fatto l’unica cosa che si poteva fare: ha iniziato a lottare. Perché, se molli, la malattia ha la meglio. Dopo due anni di combattimento agguerrito, laha finalmente sconfitto il tumore ma resta sempre all’erta perché coi tumori non si scherza. Sono brutte bestie, i tumori. Aprendo alle domande dei fan tra le sue Instagram Stories, nei giorni scorsi è tornata sull’argomento, facendo nuove rivelazioni ed essendo come di consueto assai spontanea e a tratti irriverente (con la malattia). La curiosità garbata di ...