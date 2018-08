SCUOLA Se un prof di filosofia è costretto a cercare i suoi studenti in ospedale

SCUOLA/ Liberiamo le medie dal conformismo che imprigiona i prof : Certificazioni dei disturbi di apprendimento e prove di valutazione standardizzate distolgono spesso il lavoro nelle medie dal compito educativo. NADIA CORREALE(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Esame di terza media, ci pensa la vita a smascherare l'inganno, di C.BagnoliSCUOLA/ Dalle elementari alle medie: quelle domande che genitori e prof non possono evitare, di R. Paggi

SCUOLA/ Dalle elementari alle medie : quelle domande che genitori e prof non possono evitare : Il passaggio Dalle elementari alle medie spesso desta preoccupazioni negli adulti. Che rischiano di proiettare sui figli domande sbagliate. RAFFAELA PAGGI(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 06:10:00 GMT)

SCUOLA/ Via il "posto fisso" - la riforma dei prof più utile per i ragazzi : A Milano esiste una realtà efficace contro l'abbandono scolastico da parte dei giovani meno abbienti. Merito della motivazione dei loro professori. WALTER IZZO(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 06:10:00 GMT)

La proposta del Prof : 'Cristiano Ronaldo va insegnato a SCUOLA' : Ecco, anche i grandi eventi, come le Olimpiadi per esempio, hanno la loro attinenza storica, politica ed economica e possono aprire orizzonti vasti e inesplorati per tutti gli indirizzi scolastici e ...

SCUOLA e sport - 18enni e professori : ecco i bonus 2018 : "Prima tassa quanto più riesci, poi concedi una serie di eccezioni a tua discrezione" sembra essere il principio cardine su cui si regge l’Italia. A una forte pressione fiscale generale, corrisponde infatti una vasta serie di...

SCUOLA/ La storia in rete? Il web può sostituire il libro - ma non il prof : Lezione di storia: sì, ma come? In che modo il web ha cambiato l'insegnamento e la disciplina? A proposito di una recente pubblicazione sulla didattica della storia. FABRIZIO FOSCHI(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 06:10:00 GMT)

SCUOLA - bonus da 500 euro per i prof : fino a quando vale? : Il bonus da 500 euro per la formazione degli insegnanti introdotto dalla Buona Scuola è davvero in bilico? L'anno scolastico sta per...

SCUOLA - immissioni in ruolo 2018/2019 : da Bussetti richiesta per 57322 prof e 9838 Ata : Arrivano i numeri sulle richieste del neoministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, riguardanti le assunzioni nella Scuola a partire dal 1° settembre 2018. Secondo quanto anticipato dal quotidiano economico Italia Oggi, Bussetti avrebbe chiesto al ministero dell'Economia e delle Finanze l'autorizzazine per l'assunzione di 57.322 insegnanti a tempo indeterminato e di altri 9.836 impiegati ausiliari, tecnici ed amministrativi Ata per un totale che ...

SCUOLA/ Sentirsi degni di scoprire il mondo - la sfida di Camus ai prof : Povertà di linguaggio o assenza di esperienze personali significative? Quando si arriva a questa domanda, spesso si è già rinunciato alla scoperta del mondo. GRAZIA SESTINI(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 06:10:00 GMT)

Ecco la SCUOLA di volo per i futuri piloti di caccia. La firma tra Vecciarelli - Aeronautica - e Profumo - Leonardo - : Se la Forza armata "è riconosciuta in tutto il mondo per l'expertise nelle capacità di addestramento", l'azienda di piazza Monte Grappa "è la principale realtà italiana del settore, uno dei maggiori ...

SCUOLA - quest'anno 57mila nomine di prof di ruolo. In pensione in 36mila : Sono 36.700 quest'anno i professori che vanno in pensione. Oltre 57mila vedranno invece l'agognata «nomina di ruolo di personale docente». «Nessuna emergenza e...

SCUOLA/ Nuovi prof - ecco le teorie che fanno male agli studenti : Il Fit tiene sulle spine perché si aspetta il bando di concorso, ma nessuno parla dei principi teorici che ispirano la didattica dei Nuovi docenti. GIORGIO CHIOSSO(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 06:10:00 GMT)