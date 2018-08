Scum | il survival open world realizzato in Unreal Engine 4 ha una data di lancio su Steam

Scum : il survival open world in Unreal Engine 4 ha una data di lancio su Steam : Scum è un interessante survival open world sviluppato da Croteam, niente meno che gli autori di Serious Sam, e distribuito da Devolver Digital.Ebbene come riporta DSOgaming il gioco, realizzato in Unreal Engine 4, ha una data di lancio su Steam. Il lancio avverrà il 29 agosto in Accesso Anticipato. Nel gioco dovremo sopravvivere a numerosi nemici si un'isola, e come in tutti i survival dovremo preoccuparci di avere sempre cibo e acqua a portata ...