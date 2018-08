eurogamer

: Scum: il survival open world in Unreal Engine 4 ha una data di lancio su Steam #Scum - Eurogamer_it : Scum: il survival open world in Unreal Engine 4 ha una data di lancio su Steam #Scum - Bonzo74 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di domenica 12 agosto 2018)è un interessantesviluppato da Croteam, niente meno che gli autori di Serious Sam, e distribuito da Devolver Digital.Ebbene come riporta DSOgaming il gioco, realizzato in4, ha unadisu. Ilavverrà il 29 agosto in Accesso Anticipato. Nel gioco dovremo sopravvivere a numerosi nemici si un'isola, e come in tutti idovremo preoccuparci di avere sempre cibo e acqua a portata di mano. Possibile inoltre il passaggio tra la prima e la terza persona.L'editor dei personaggi è molto dettagliato, inoltresarà giocabile da soli ma anche in coop online contro altri giocatori.Read more…