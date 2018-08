Scandicci | per Niccolò Ciatti una fiaccolata

Samsung Lega Volley Summer Tour – Supercoppa Italiana : Scandicci e Casalmaggiore si contendono la 14ª edizione : Samsung Lega Volley Summer Tour : Savino Del Bene Scandicci e VBC Apis Casalmaggiore si contenderanno la 14ª Supercoppa Italiana . Appuntamento alle 16:30 alla Beach Arena di Cesenatico Savino Del Bene Scandicci e VBC Apis Casalmaggiore , una finale dal risultato non scontato e che regalerà grandi emozioni agli spettatori che saranno presenti alla beach arena allestita in piazza Andrea Costa a Cesenatico: la 14^ Supercoppa Italiana di Sand ...

Scandicci - fosso esonda e allaga l'autostrada - disagi per il traffico / FOTO : Scandicci , Firenze, , 4 giugno 2018 - Problemi per il traffico in autostrada, sul nodo fiorentino della Milano-Napoli tra Scandicci e Impruneta. L'esondazione di un fosso ha portato infatti all'...