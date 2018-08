Scaletta di Coez a Follonica (Grosseto) con Faccio un casino e prossimi appuntamenti del tour 2018 : Coez a Follonica (Grosseto) in concerto stasera all'Arena Spettacoli. Il tour estivo di Coez prosegue con due appuntamenti importanti attesi nel mese di agosto: stasera, domenica 12 agosto, il cantante è atteso in concerto a Follonica e sabato 18 agosto sarà in concerto a Lecce. I biglietti per assistere al concerto di Coez a Follonica sono disponibili in prevendita su TicketOne, online, via call center e nei punti vendita abituali dislocati ...