Sarri ed il mercato del suo Chelsea | “rimpianto Higuain”

Calciomercato Chelsea - Sarri : 'Courtois rimanga solo se motivato - ne parleremo faccia a faccia' : Una sconfitta dolorosa che costa il primo trofeo della stagione, non se l'era immaginato così Maurizio Sarri il suo debutto a Wembley . Il Manchester City ringrazia Aguero e si prende il ...

Calciomercato Manchester City - Guardiola : 'Jorginho vicino - ma voleva Sarri : non potevo costringerlo' : Un futuro in Inghilterra ormai già segnato da tempo, con il Manchester City ad un passo. Alla fine, però, Jorginho ha scelto il Chelsea e ora è già perno fondamentale della nuova squadra di Maurizio ...

Calciomercato Chelsea - Sarri blocca la cessione di Kanté : I migliori club europei, a cominciare dal Paris Saint Germain, hanno messo gli occhi su N’Golo Kanté, centrocampista francese poco appariscente, ma di grande sostanza. Per questo Maurizio Sarri ha avvertito Roman Abramovich che il calciatore è uno dei pezzi chiave del nuovo progetto al Chelsea ed il club londinese si appresta a portare il suo ingaggio al livello dei migliori giocatori d’Europa, fino a superare quello di Eden ...

Mercato - Higuain più Chelsea che Milan. Sarri vuole anche Caldara : ROMA - Higuain è in vendita. Lo ha comunicato oggi ufficialmente la dirigenza della Juve al fratello-agente del Pipita. Dove finirà l'argentino per ora resta un rebus. anche perché lui non ha alcuna ...

Calciomercato - Sarri prova a trattenere i big del Chelsea ma “servono motivazioni” : Maurizio Sarri ha parlato di Calciomercato, un argomento che non gli piace particolarmente, il tecnico preferisce il lavoro sul campo alle ‘chiacchiere’ estive “I giocatori forti li vogliamo trattenere, ma non a tutti i costi. Il giocatore forte deve restare con le giuste motivazioni, proveremo a convincerli, alle nostre condizioni”. Maurizio Sarri, nuovo allenatore del Chelsea, risponde così ai cronisti a precisa ...

Mercato Roma vicina a Olsen e Malcom - Sarri vuole Reina : Roma - L'approdo di Alisson al Liverpool sta per dare il via a un importante valzer di portieri. La Roma ha scelto Robin Olsen per sostituire il brasiliano. Al di là delle dichiarazioni ufficiali del ...

Calciomercato Chelsea - Zola sarà il vice di Sarri. Quando a Sky diceva : 'Chi ama il calcio ama lui' : Un intermediario col mondo Chelsea nel solco degli allenatori italiani. Il primo di sempre in Blues fu Vialli. Poi venne Ranieri, l'uomo che aveva già allenato Zola proprio nella Napoli poi diventata ...

Calciomercato Chelsea - è ufficiale : Gianfranco Zola sarà il secondo di Sarri : Sette anni da giocatore, ora un'avventura in panchina pronta a cominciare: Gianfranco Zola ritrova i Blues a 15 anni dall'ultima volta, quando - era il 2003 - mise piede per l'ultima volta da ...

Sarri show sul calciomercato del Chelsea : fa fuori alcuni uomini a centrocampo e su Hazard… : Maurizio Sarri, neo allenatore del Chelsea, si prepara a vivere una stagione intensa in Premier League, ma prima va puntellata la rosa “E’ chiaro che tutti vorremmo tenere i giocatori più forti, ma vedremo come andrà il mercato nei prossimi giorni. Io mi sento un allenatore da campo e non un manager a tutto tondo. Sono uno dei pochi allenatori che è annoiato dal mercato, non mi piace parlarne e non mi interessa. Il nostro ...

Chelsea - ecco Sarri : 'Hazard? Il mercato mi annoia. DeLa? Rapporto finito male' : So che sarà difficilissimo, so che qua ci sono gli allenatori più forti del mondo, i giocatori più forti del mondo, so che sarà una sfida difficile. Se ho chiesto qualcosa ad Ancelotti ? Non ho ...

Calciomercato Real Madrid - si punta Hazard per il dopo Ronaldo : Maurizio Sarri però fa muro : Il club blanco ha intenzione di regalare a Lopetegui l’asso del Chelsea, Maurizio Sarri però non ha nessuna intenzione di privarsene Salutato Cristiano Ronaldo, trasferitosi alla Juventus, il Real Madrid ha adesso un disperato bisogno di trovare il suo sostituto. Il nome in cima alla lista di Florentino Perez è quello di Eden Hazard, uno dei migliori giocatori del Mondiale di Russia 2018. Foto Twitter Chelsea L’asso del Chelsea ...

Napoli-Sarri - sul mercato c'è il patto di non belligeranza : Non solo soddisfatto. Ma anche tronfio e impettito. Aurelio De Laurentiis sbandiera, in ritiro a Dimaro , l'accordo con il Chelsea da 65 milioni di euro per il pacchetto Sarri-Jorginho . Un maxi-...

Calciomercato Chelsea - ufficiale Sarri : 'Vincere e divertire'. Zola il suo secondo : Un lavoro che ha permesso una crescita e una valorizzazione dei giocatori del club confermandoli come top player e realizzando una qualità di gioco apprezzata in tutto il mondo. Auguriamo a Maurizio ...