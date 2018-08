Sant' Anna di Stazzema | ' spaventoso eccidio nazifascista | orrore tra gli orrori'

Il razzismo non è una goliardata - ci ricorda Sant'Anna di Stazzema : L'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema è un giorno di lutto non solo italiano ma anche europeo che ogni anno offre nuovi spunti di riflessione per il contesto politico e culturale in cui si svolge.Quando la memoria ci interroga pone sempre questioni attuali, che coinvolgono noi, il nostro tempo, le nostre difficoltà. Non riguarda solo quello che è stato. E mano a mano che il tempo scolora e allontana la rabbia ...

Mattarella a Sant'Anna di Stazzema : «Difendere i diritti da ogni minaccia» : «Sant'Anna di Stazzema è nel cuore degli Italiani. Lo spaventoso eccidio nazifascista, compiuto il 12 agosto di settantaquattro anni fa, costituisce uno dei vertici di più...

Sant’Anna di Stazzema - il messaggio di Mattarella : “Irrinunciabile il patrimonio di diritti costruito dopo la Liberazione” : “Il commosso saluto della Repubblica si unisce a quello di tutti gli italiani e di tutti gli europei che considerano irrinunciabile quel patrimonio di libertà, di diritti, di solidarietà che, dopo la Liberazione, i nostri popoli sono riusciti a costruire e che siamo sempre chiamati a difendere da ogni minaccia”. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda l’eccidio di Sant’Anna di Stazzema in una nota diffusa ...

Eccidio di Sant’Anna di Stazzema : “Un monito per le future generazioni” : “L’Eccidio di Sant’Anna di Stazzema rappresenta una delle pagine più feroci del nazifascismo in Italia. A distanza di 74 anni il ricordo è ancora vivo nella memoria collettiva del nostro Paese e rappresenta un monito per le future generazioni“: lo ha dichiarato in una nota il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. “Beni preziosi come la libertà e la democrazia portano i segni di tante sofferenze e ...

Santa Giovanna Francesca/ Santo del giorno - il 12 agosto : il cammino votato alla Santità nella cura dei malati : Si festeggia oggi, 12 agosto, Santa Giovanna Francesca: rimasta vedova, scelse di consacrare la sua vita al signore aiutando i malati e gli emarginati. Dal suo esempio nacquero... (Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 05:02:00 GMT)

Usa - MonSanto condannata a risarcire giardiniere : “Glifosato causa tumore”. In Ue pareri discordanti. Ma in Italia è vietato : La multinazionale di biotecnologie agrarie Monsanto è stata condannata a pagare un risarcimento di 289 milioni di dollari a favore del 46enne Dewayne Johnson, custode e giardiniere di istituti scolastici nella zona di San Francisco, a cui è stato diagnosticato un linfoma non-Hodgkin dopo aver utilizzato alcuni prodotti dell’azienda. La Monsanto ha già annunciato che ricorrerà in appello, ma la sentenza pronunciata, a San Francisco, dal tribunale ...

Glifosato - la Bayer dopo la condanna della MonSanto : “E’ sicuro e non cancerogeno” : Il gruppo farmaceutico Bayer afferma in una nota che il Glifosato è un prodotto “sicuro e non cancerogeno”. Bayer in primavera ha acquistato la Monsanto, produttrice dell’erbicida Roundup a base di Glifosato, che oggi è stata condannata a risarcire con quasi 290 milioni di dollari un giardiniere californiano che si è ammalato di tumore. “Sulla base di prove scientifiche, valutazioni regolamentate globali e decenni di ...