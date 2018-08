Sant' Anna di Stazzema | il ricordo di Mattarella Ultime notizie | sindaco contro Fontana

Il razzismo non è una goliardata - ci ricorda Sant'Anna di Stazzema : L'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema è un giorno di lutto non solo italiano ma anche europeo che ogni anno offre nuovi spunti di riflessione per il contesto politico e culturale in cui si svolge.Quando la memoria ci interroga pone sempre questioni attuali, che coinvolgono noi, il nostro tempo, le nostre difficoltà. Non riguarda solo quello che è stato. E mano a mano che il tempo scolora e allontana la rabbia ...