Sant’Anna di Stazzema | il messaggio di Mattarella | “Irrinunciabile il patrimonio di

Eccidio di Sant’Anna di Stazzema : “Un monito per le future generazioni” : “L’Eccidio di Sant’Anna di Stazzema rappresenta una delle pagine più feroci del nazifascismo in Italia. A distanza di 74 anni il ricordo è ancora vivo nella memoria collettiva del nostro Paese e rappresenta un monito per le future generazioni“: lo ha dichiarato in una nota il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. “Beni preziosi come la libertà e la democrazia portano i segni di tante sofferenze e ...