San Pietro Avellana | buona la prima per la 29esima fiera del Tartufo

Roma - 100mila giovani al Circo Massimo e San Pietro con Papa Francesco : strade chiuse e bus deviati Mappa : Molti, già in cammino da qualche giorno, sono arrivati venerdì sera e hanno dormito nelle parrocchie Roma ne. La maggior parte, invece, ha raggiunto il Circo Massimo sabato mattina. Tutti giovani ssimi, ...

San Pietro Avellana. Al via la 29esima edizione della Fiera del tartufo nero : Le due serate termineranno con spettacoli e musica. L'11 agosto dalle 21.00, toccherà al comico e attore Dario Cassini , da Colorado Cafè, , e il 12 agosto ci sarà il concerto del mitico Alan ...

Roma. Andrea Cosmacini morto durante una gara a San Pietro al Natisone : Un malore fatale durante una gara podistica, organizzata a San Pietro al Natisone (Udine), è stato fatale per il tenente

Sampietro e Giordano i nuovi direttori socio San itari di Asl 3 e Asl 4 : ...ospedali e pronto soccorsi siano l'unico e ultimo terminale di raffronto con cittadini " dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti " i direttori sociosanitari rientrano in una politica ...

Nella fabbrica dei troll di San Pietroburgo “Dobbiamo creare disordine in Occidente” : «In stracarichi tranvai / accalcandoci insieme… uguali ci rende / un’uguale stanchezza...». I versi malinconici del poeta sovietico Evgenij Evtušenko tornano in mente sul filobus numero 21, che si allontana nel grigio della periferia dell’antica capitale russa, tra pendolari distratti e ragazzi silenziosi. Una delle ultime fermate sfila davanti un ...

Quel network russo di profili fake che inquieta la politica italiana ecco tutti i dati sui troll gestiti da San Pietroburgo : Certo è che la politica da operazioni di questo genere ne trae un grande vantaggio. Detto questo, non sono operazioni soltanto russe. Team qualificati in grado di fare questo tipo di lavoro ce ne ...

Quel network russo di profili fake che inquieta la politica italiana : ecco tutti i dati sui troll gestiti da San Pietroburgo : E hanno partecipato, tra le altre cose, quando ci fu il no alla nomina di Paolo Savona a ministro dell'Economia alla campagna #mattarelladimettiti contro il presidente della Repubblica, Sergio ...

Quiliano - martedì 7 agosto il "Magic Family Show" a l Parco di San Pietro in Carpignano : martedì ' 7 luglio alle ore 21.00 il terzo appuntamento con la Rassegna Voci Teatro Musica Estate organizzata dal Comune di Quiliano e Sponsorizzata dalla Infineum Italia Srl. Nella splendida cornice ...

Settimo San Pietro - Nurallao ed Escalaplano : un'altra giornata di roghi - Sardiniapost.it : Tre incendi sono stati domati oggi in Sardegna con l'impiego degli elicotteri della flotta regionale: il primo a Settimo San Pietro , il secondo a Nurallao e il terzo a Escalaplano . Lo comunica in una ...

Putin partecipa alla parata navale del Giorno della Marina militare a San Pietroburgo - : Il presidente russo Vladimir Putin ha preso parte alla parata navale di San Pietroburgo dedicata alla Giornata della Marina militare russa. Non è la prima volta nella storia moderna che il presidente ...

San Pietro e dintorni - latrine a cielo aperto : San Pietro e dintorni, latrine a cielo aperto – Il Messaggero pubblica un servizio sul degrado delle strade intorno a Piazza San Pietro dove di notte trovano riparo schiere di barboni i quali, non avendo a disposizione servizi igienici, si arrangiano come possono nelle stradine laterali. Tutte cose, ahimé, che conosco bene. Tre lustri fa passavo da lì per andare a lavorare, di notte, a Corso Vittorio. Attraversavo a piedi stradine e ...