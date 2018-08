Salvini vuole la leva obbligatoria | ma la ministra Trenta lo gela

Salvini vuole il ritorno della leva obbligatoria : “I giovani imparino l’educazione che mamma e papà non insegnano” : “Da ministro e da papà vorrei che oltre ai diritti tornassero ad esserci anche i doveri. Io ho un figlio di 15 anni e ogni tanto, sia per lavoro che per divertimento, metto delle foto su Instagram. Anche ieri l’ho fatto, dalle Isole Tremiti, e gli scemi non mancano mai. A me la critica piace, altrimenti cambierei mestiere. Ma c’è chi si sveglia la mattina con il gusto di insultare. Poi, vai a vedere e molti hanno 13, 14, 15 ...

Salvini vuole il ritorno del servizio militare : "Così si impara l'educazione" : Dalla Puglia il ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia: il governo sta pensando di "reintrodurre per alcuni mesi il...

Dio vuole che Salvini sia ministro : Giobbe ha detto che Dio se la ride della disgrazia degli innocenti e fa governare il mondo dai malvagi. E Dio conferma che queste affermazioni non sono bestemmie, ma cose giuste. Dunque sì: Dio vuole ...

Non solo carte d'identità : tutti i documenti in cui è già presente la dicitura "genitore" che Salvini vuole eliminare : La dicitura 'genitore' su diversi atti pubblici, un dettaglio che ha suscitato polemiche dopo le dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini che ne ha chiesto la sostituzione con le voci 'madre' e 'padre' sulla carta di identità, è frutto di trascrizioni degli atti di nascita di bambini di coppie omogenitoriali avvenute regolarmente negli uffici pubblici. Sono diversi i Comuni che, soprattutto in seguito ad una serie di ...

Matteo Salvini vuole introdurre il "quoziente familiare" : Matteo Salvini, dopo essere stato attaccato da Avvenire e da Famiglia Cristiana, prova a ingraziarsi il mondo cattolico a cui ha sempre ammiccato rilasciando un'intervista alla testata online La nuova bussola quotidiana e parlando prevalentemente di famiglia "tradizionale", scagliandosi ancora una volta contro le famiglie arcobaleno.Prima di tutto ha confermato di voler introdurre il concetto di "quoziente familiare" per premiare la natalità, ...

Bono Vox rimprovera Matteo Salvini e lui replica così : 'Ci vuole compassione per i migranti? In Italia ci sono 5 milioni di poveri' : 'È difficile capire lo stato di queste persone che lasciano le loro terre - ha sostenuto il cantante - Nel mondo c'è molto odio, basta vedere quello che è successo tra America e Messico con bambini ...

Mariastella Gelmini : 'Matteo Salvini ci dica se vuole allearsi con Luigi Di Maio' : Mariastella Gelmini respinge categoricamente l'accusa di una intesa tra il suo partito e i dem: 'Questa cosa di una Forza Italia in avvicinamento al Pd è talmente pretestuosa che secondo me non ci ...

Presidenza Rai - Salvini attendista - ma il «collega» Di Maio vuole un'altra soluzione - : ... perché la prima azienda culturale del Paese deve riprendere a funzionare sotto le insegne gialloverdi e deve avere, ripetono i grillini, «un presidente autonomo dalla politica». I Cinque Stelle ...

Matteo Salvini - guerra totale a Silvio Berlusconi : 'Non fermo più che vuole lasciare Forza Italia per la Lega' : Io fino ad oggi ho detto di no , però se Forza Italia sceglie il Pd è giusto che chi si sente di centrodestra possa fare politica con la Lega'.

Matteo Salvini attacca Silvio Berlusconi : vuole fermare cambiamento : Volano gli stracci nel defunto centrodestra. A fare saltare definitivamente l’alleanza il caso Rai. Dopo il voto che ha bocciato

Nave italiana riporta migranti in Libia - l'Ue vuole indagare. Salvini : 'rispettate le norme' : La Asso 28 è accusata di di respingimento. 'Le attività si sono svolte sotto il coordinamento della Guardia costiera di Tripoli' replica il governo italiano -

Marcello Foa - per capire perché Salvini lo vuole alla Rai basta leggere il suo libro : Affascinante, per non dire avvincente: il libro di Marcello Foa Gli stregoni della notizia (uscito per Guerini e Associati) è una specie di viaggio ipnotico dentro il mestiere di giornalista negli anni ormai quasi 2020. “Come si fabbrica informazione al servizio dei governi” è il sottotitolo. Che sa di denuncia. Ma in realtà lo è solo in parte. La lettura di questo saggio contribuisce a spiegare perché Matteo Salvini si sia spinto così oltre per ...

I due messaggi che Storace vuole consegnare a Salvini e Meloni : Ma l'Italia? 'Credo che l'Italia sia qualcosa di più importante di un pezzo di politica: ecco perché mi tengo la libertà di pensare, scrivere, decidere per me'. Come giudica questa prima fase dell'...

I due messaggi che Storace vuole consegnare a Salvini e Meloni : Francesco Storace è stato uno dei protagonisti del primo approdo della destra italiana nell'area di governo, alla metà degli anni Novanta. Negli ultimi anni, ha lavorato per raccogliere sotto un'unica insegna i sovranisti italiani, constatando che per il momento l'obiettivo non è a portata di mano. Seppure da una posizione defilata, l'ex governatore del Lazio ed ex ministro della Salute non ...